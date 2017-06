"Si el PSOE se pone los zapatos de Podemos acabará deglutido por ellos"

"Los funcionarios catalanes que incumplan la ley serán inhabilitados"

"Rajoy está colaborando con la Justicia, más incluso de lo deseable"

"Sánchez tiene una empanada mental de considerables dimensiones"

Tiene fama de 'faltón', de ser el látigo de la oposición, porque tiene un verbo fácil que emplea inmisericorde para descalificar a sus adversarios, pero nadie le cuestiona su capacidad de reacción y señalan, como virtud, que siempre da la cara aunque sea para que algunos, en ocasiones, se la partan. Es la voz de los populares en el Congreso, y le tocan las tareas de coordinación del grupo mayoritario del Hemiciclo, por lo que, habitualmente, su despacho -en el número 40 de la carrera de San Jerónimo- es un auténtico hervidero.

Rafael Hernando (Guadalajara, 1961) conserva su aspecto aniñado de cuando era líder de las juventudes del PP, y aunque ha llovido mucho desde entonces, sigue reivindicando lo que de honorable tiene la política. Tal vez por eso no oculta su indignación porque se meta a todos en el PP en el saco de la corrupción. Dice, sin cortarse, que Pedro Sánchez tiene una "empanada mental de considerables dimensiones", que si ocupa los zapatos de Podemos puede acabar fagocitado por la formación morada. Afirma que el concepto de plurinacionalidad es un disparate, que no habrá referéndum en Cataluña, que los funcionarios que participen serán inhabilitados, y que Mariano Rajoy sólo saldrá de La Moncloa si lo dicen las urnas y no por conciliábulos de despacho. Genio y figura.

¿Qué le parece el frente común que intentan hacer Podemos y PSOE para desmantelar las políticas del PP y desalojarles de La Moncloa?

Es una tomadura de pelo. Además de ser imposible aritméticamente, es una vuelta al pasado, a esa XI legislatura que llevó al bloqueo y a la frustración. En virtud de la nueva situación aritmética también necesitarían la ayuda de los independentistas y de Bildu. No sé si los votantes y los diputados socialistas están por la labor.

Vamos que si el PSOE se une a Bildu, a ERC o a los independentistas 'se hace el harakiri' y le deja el terreno libre a Podemos...

Ese es el desafío que tiene Sánchez. Si quiere tener un PSOE con unas señas de identidad propias que se basan en su historia y en la gestión a lo largo de los últimos cuarenta años, o quiere ponerse los zapatos de Podemos. Si el PSOE decide ponerse los zapatos de Podemos, acabará deglutido por Podemos.

Tal vez, pero juntos pueden desmantelar las políticas del PP, la reforma laboral, la ley mordaza, etc.

Pueden hacerlo, evidentemente, pero sería un gran error porque las reformas que aprobamos en la X legislatura son las que han permitido el gran cambio en España, que ha hecho que 2.200.000 personas encuentren empleo, que crezcamos en el último trimestre cuatro veces más que Italia, tres más que Francia e incluso más que Alemania y la media europea. Lo que veo en el trasfondo de esa alianza es una forma de pensamiento, ese que no soporta que España vaya bien. Parece que lo que quieren es que, cuanto peor, mejor para ellos, y no se dan cuenta que esa época ya ha pasado.

En resumen, que a Rajoy y al PP les quitarán o mantendrán las urnas, no los conciliábulos de despacho...

Ahora celebramos un año de las últimas elecciones donde los ciudadanos nos dieron catorce escaños y 800.000 votos más. Fuimos los únicos que aumentamos en porcentaje y electores, y eso hay que respetarlo democráticamente. Intentar articular en los despachos mayorías que no coinciden con lo que dijeron las urnas, con la única meta de frustrar reformas, es una grave equivocación.

¿Estamos sólo ante una 'pelea de gallos' para ver quién se lleva el liderazgo de la izquierda o algo más? Porque el PSOE ya ha cambiado de posición respecto al CETA...

Pedro Sánchez tiene una empanada mental de considerables dimensiones, y cree que jugando a hacer podemismo va a recuperar el voto perdido del PSOE, lo cual es un profundo error. Cuando uno decide ocupar los zapatos de los demás, puede ser que acabe descalzo.

¿El PSOE puede terminar como IU, fagocitado por Podemos?

Si Sánchez se decide a abrazar las banderas de Podemos lo más probable es que le pase lo mismo que a IU y que al PSC, que por abrazar a ERC perdió el poder y la omnipresencia que tenía en Cataluña.

Es curiosa la importancia que se dio a que Pablo Iglesias llevara chaqueta, en esa escena del sofá, y Pedro Sánchez una camisa vaquera...

Sí, parece que están en una especie de intercambio de papeles: uno -que es, teóricamente, el líder oficial de la oposición- quiere ser antisistema; y el otro -que hasta hace poco era el líder antisistema- quiere ejercer de líder de la oposición en el Parlamento. Esto puede llevar a la esquizofrenia a algunos y que la gente acabe por abandonar a los dos, que sería lo mejor que puede ocurrirle a este país.

¿Estamos ante una repetición de la jugada de Pedro Sánchez de hace poco más de un año? Aunque ahora le puede salir bien, ¿o no?

Es el día de la marmota. Parece que a Sánchez se le ha parado el reloj en enero de 2016, cuando intentó formar un bloque de Gobierno que era imposible. Esto es un fraude, y lo peor es que el PSOE sea capaz de renunciar a sus principios, de renunciar a su historia de integración de España, que ha sido la esencia de su pensamiento, sólo para aliarse con Podemos. Ahora quieren crear una nueva España plurinacional que tiene como virtud seguir el ejemplo de Bolivia.

¿La plurinacionalidad pisa la 'línea roja' del voto socialista? Porque ellos argumentan que eso ya lo plantearon los constituyentes...

La plurinacionalidad pisa todas las líneas rojas y ha hecho saltar las alarmas en gran parte del propio PSOE. Evidentemente, en la Transición se manejaron muchos conceptos, pero el gran pacto constitucional se consiguió con cesiones de todos para alcanzar un gran acuerdo. Pretender ahora volver a la España preconstitucional como hace Iglesias, buscando un proyecto de ruptura; o Sánchez, hablando de plurinacionalidad, es un disparate. En España hay una sola nación, y decir que este país se ha formado en base a la suma de distintas naciones es un invento de algunos para ganarse el apoyo independentista. Se han vendido por un puñado de votos.

Hombre, ya en su día Zapatero dijo que la nación era un concepto discutido y discutible, y hay alcaldes del PSC que se ven como daneses y al resto nos ven como magrebíes...

Que algún alcalde del PSC compare al resto de españoles con los magrebíes y a los catalanes con los daneses, es un disparate que demuestra las actitudes xenófobas de algunos. Hacía mucho tiempo que no veía semejantes excesos.

Pues Miguel Lupiáñez nació en las Alpujarras. Es un charnego de libro...

Lo decía San Agustín: "Dios me libre de la fe del converso". Parece que algunos cada día tienen que pedir perdón por sus orígenes o por haber nacido en una determinada zona de España. Grave error, porque si hay algo que ha definido a Cataluña y al resto de España es su capacidad de integración.

¿Y cómo salimos de esto si el 1 de octubre ponen las urnas? ¿Cómo se va a evitar el referéndum?

Por encima de las maniobras de algunos están el Estado de Derecho y la Constitución. Esto es lo que garantiza que la situación de los territorios de España no dependa de una situación electoral coyuntural, porque, si no, llegaríamos a ser un Estado fallido. Cataluña está muy bien en España y en Europa, y quien quiera mutilar los derechos de los catalanes a ser españoles y europeos nos va a encontrar enfrente con toda la fuerza que puede dar la legalidad.

¿Aplicando el artículo 155 si llega el caso, o es un artículo de 'attrezzo'?

En Cataluña no va a haber referéndum porque va contra la ley. No hemos tenido que aplicar el artículo 155 para estar en la situación que estamos, donde el suflé del independentismo catalán baja a diario.

¿Por qué?

Porque el independentismo, como el populismo, son hijos de la crisis económica, en la que han utilizado el dolor social para culpar a los demás ante su incapacidad para dar soluciones. Ha pasado en Cataluña con el España nos roba, y lo utiliza el populismo de Iglesias con aquello de "los que no piensan como yo son todos unos ladrones". Pero se están quedando sin argumentos.

¿La ley se aplicará a los funcionarios, tengan el nivel que tengan?

Evidentemente. Y ya están advertidos. Cualquier funcionario, pertenezca a la Generalitat u otra Administración, tiene como principal obligación cumplir la ley. Si no la cumple, le espera la inhabilitación.

Paralelamente al encuentro entre Iglesias y Sánchez, Rivera y Rajoy también se reunían. ¿Es una forma de enseñar el músculo del centroderecha en España?

Es una forma de mostrar a los ciudadanos la diferencia entre unos que hablan de cómo derribar y destruir y otros que se ponen manos a la obra para que haya un Presupuesto para 2018 y para que España siga creciendo. Unos buscan destruir y los otros seguir impulsando el crecimiento y las reformas.

¿Cuál es el objetivo del pacto PP-C's?

En el último año se han creado en España 683.000 nuevos empleos, y eso es lo que queremos consolidar para el año próximo. Además de la estabilidad política que produce un acuerdo entre Ciudadanos y PP, estamos sumando a otras formaciones y nos hubiera gustado contar el con PSOE, pero no sé si Sánchez ahora está por la labor. Hace un año aprobaron el techo de gasto para 2017, y vamos a ver si ahora están por el acuerdo o sencillamente quieren poner zancadillas sin ofrecer alternativas.

¿Va a haber mayoría para sacar adelante los Presupuestos del próximo año con los mismos apoyos?

Vamos a intentar repetir la mayoría que permitió aprobar los Presupuestos de 2017 y no hay razones objetivas para que no puedan aprobarse también los de 18.

¿Después de que los tribunales hayan tumbado la amnistía fiscal, Montoro está bajo sospecha ?

No, Montoro no está bajo sospecha.

Pues le han reprobado, y es el tercer ministro que pasa por ese trance...

Están haciendo una utilización espuria de la figura de la reprobación para desacreditar al Gobierno. La amnistía fiscal fue una decisión difícil. No fue querida ni deseada y lo dijimos en su día, pero los que permitieron que tantas personas tuvieran dinero oculto en el extranjero no fuimos nosotros, sino otros. Nosotros conseguimos que 40.000 millones que estaban fuera del control de Hacienda pudieran ser controlados por el fisco y que 130.000 personas que tenían bienes en el extranjero lo declararan. Desgraciadamente tuvimos que hacer algunas reformas durísimas que no iban en nuestro programa para sacar dinero de debajo de las piedras.

¿Ha habido un pacto de silencio entre el PP y Bárcenas para dinamitar la Comisión de Investigación del Congreso?

Eso del pacto de silencio entre el PP y Bárcenas es una patraña. Han pretendido, desgraciadamente con la colaboración de C's, convertir la comisión en un aquelarre contra el PP y abrir una causa general. Como no les está saliendo, han levantado esa infamia del pacto de silencio.

¿Qué dice usted cuando se le acusa de ser un machista por usar el ataque personal contra Irene Montero? ¿De verdad es relevante quien sea la pareja de esa diputada?

No la ataqué. Hablé bien de ella y me acusan de machista. ¡Es insólito!

Pero si hasta le hizo llorar...

Ella dice que no lloró. Además, se viene al Congreso llorado de casa. Lo único que le dije es que no quería interferir en su relación hablando bien de ella, porque cuando hablé bien de su antecesor, de Íñigo Errejón, acabaron cargándoselo. Yo hablaba bien de Errejón y lo tumbaron, por eso dije que no iba a hablar bien de ella, aunque me había gustado su discurso mucho más que el de Iglesias.

¿Rajoy está en el ojo del huracán porque tiene que declarar como testigo? Aunque algunos ya le sitúan como si fuera imputado...

Mariano Rajoy lo que está es colaborando con la Justicia, más incluso de lo que sería deseable, porque ha sido citado como testigo por un asunto del que ni tiene conocimiento ni sabe nada porque no tenía responsabilidad en aquellos momentos en el partido. Va a declarar porque se está haciendo una utilización espuria y abusiva de la figura de la acusación particular por parte del PSOE y de una asociación que actúa en los tribunales como si fuera el Manos Limpias o el Ausbanc del propio PSOE. Lo que no ganaron en las urnas algunos pretenden ganarlo en los tribunales usando la acusación particular.

Pues la oposición dice que ustedes son un partido corrupto y les tachan de organización pensada para delinquir, y eso es muy grave...

Lo grave es que nos insulten de esa manera absolutamente impresentable, y que para algunos valga todo: el insulto, la calumnia o la invención. El PP es un partido honesto, limpio, y que ha contribuido a hacer la mayor reforma de la lucha contra la corrupción de los últimos 20 años, precisamente con las reformas que hicimos en la X legislatura. Nunca en este país ningún partido político había luchado tanto y tan a fondo contra la corrupción.

Una persona que ha tenido cáncer, como usted, ¿qué opina cuando ve que se desprecia la ayuda de Amancio Ortega?

Es sencillamente vergonzoso, y un insulto, no sólo a los enfermos, sino a todos. La investigación contra esta terrible enfermedad, cuanto más ayuda tenga, mejor, independientemente de la procedencia, pública o privada. Lo importante es la salud y la superación de enfermedades. El problema de quienes desprecian esta ayuda es que tienen la enfermedad del sectarismo totalitario puro y duro, y se retratan solos.

¿Qué le parece que se excluyera al Rey emérito de los actos conmemorativos de las primeras elecciones?

Aunque don Juan Carlos fue nombrado en diferentes intervenciones, creo que debería haber estado físicamente en el Hemiciclo. Sería bueno revisar un protocolo que quizá para algunos momentos ha sido el más apropiado pero que ahora está en duda. Nadie puede dejar de reconocer la importancia que don Juan Carlos ha tenido en la historia de la democracia de este país, de la que él forma parte, y fue uno de sus principales artífices.

