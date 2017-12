El bitcoin roza los 18.000 dólares mientras Krugman denuncia que es una clara burbuja

que pesaos con comparar el bitcoin con los bancoa centrales...



no os dais cuenta, que si despareciera el dinero fiat, y la economia mundial se destruyera, solo valdria los activos metales, como el oro, hierro, titaneo......



no os dais cuenta, que la supervivencia del bitcoin esta ligado a todo lo demas... si no hay comercio, si no hay dinero, si no hay trabajo, no hay bitcoin. porque no sirve para construir armas, ni producir energia... el cobre SI sirve por ejemplo, para circuitos electricos...



puesto a ponernos dramaticos, SEAMOS REALISTAS.