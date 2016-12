IAG y Cellnex, los 'perros' de la bolsa con opciones a remontar en enero

Popular también está entre ellos, pero sus fundamentales no acompañan

IAG (IBERIA) 5,35 +0,87% CELLNEX TELECOM 13,75 +0,33%

a tu web

El método de 'los perros de la bolsa' es ya bien conocido, y con el año cerca de su final, toca analizar qué firmas del Ibex 35 son los cánidos del año y qué perspectivas hay para ellos de cara a 2017. Popular, IAG y Cellnex encarnan los perros de 2016. De los tres, el banco es el único que muerde.

No hay que olvidar que el mercado habitualmente no se mueve por mera estadística: los fundamentales deben ser la base de la inversión y el hecho de pasar al siguiente ejercicio no cambia la situación de una compañía de un día para otro. Desde Renta4 explican que "se trata de una teoría muy relativa, en la que no se debe generalizar. Sólo si su castigo ha sido excesivo respecto a sus fundamentales se justifica que la compañía se recupere al año siguiente". Esta apreciación coincide con la de CMC Markets: "cuando los inversores analizan el mercado, si hay un valor con buenos fundamentales que fue castigado el año anterior, en ocasiones cambia de un momentum negativo a uno positivo".

Banco Popular

El del banco es un ejemplo de que la teoría de los perros de la bolsa no siempre se cumple: después de ser uno de los valores más bajistas en 2015, con una caída del 27%, en 2016 acumula otro desplome del 67%, siendo el valor más bajista de todo el índice español. Después de un año nefasto en bolsa, con ampliación de capital y cambio de presidente incluido, Banco Popular puede estar, explican fuentes del mercado, cerca de una nueva ampliación de capital, que podría estar seguida de una operación corporativa. Desde Renta 4 arguyen que fue "la compleja situación a nivel de calidad crediticia" la que generó la ampliación de capital, "con un descuento importante y un efecto dilutivo en los accionistas, que es lo que ha recogido la cotización".

El banco recibe una de las peores recomendaciones de venta de todo el índice, según el consenso de mercado recogido por FactSet y desde CMC Markets avisan que "su situación sigue siendo complicada, ya que está teniendo ciertos problemas para absorber los créditos dudosos del mercado inmobiliario". Además, también destacan, sobre la última sentencia europea sobre las cláusulas suelo, que "es la puntilla que le faltaba al banco en 2016". Según ha comunicado la propia entidad a la CNMV, el impacto de esta resolución será de 334 millones de euros.

IAG

La aerolínea se ha visto muy castigada este año por el Brexit, teniendo en cuenta el origen británico que tiene el valor. Merece la recomendación de compra por los expertos de FactSet, pero todavía hay riesgos por delante si pretende comprar sus títulos: desde CMC Markets explican que "su evolución estará muy ligada al Brexit. Todavía es pronto para pronosticar su evolución, por lo que será importante conocer cualquier novedad a este respecto en los próximos meses, ya que por fundamentales es una empresa con una posición fuerte en el mercado".

Cellnex

El operador de torres de comunicación parece la opción menos arriesgada de las tres. Es una compra, igual que IAG, pero, a diferencia de la aerolínea, no tiene que lidiar con un problema como el Brexit. El mercado baraja que Cellnex podría hacer adquisiciones en los próximos meses, ya que el grupo ha llegado a reconocer que está dispuesto a escuchar a Telefónica ante una eventual venta de activos de su filial de torres, Telxius, cuya salida a bolsa se frustró el pasado mes de septiembre. Un riesgo es que Abertis podría desinvertir en la empresa, ya que no forma parte de su negocio habitual.

Desde Renta 4 le otorgan un potencial superior al 40%, y explican que "busca consolidarse como el mayor gestor europeo de infraestructuras de telecomunicación", mientras que CMC Markets destaca que "es el valor de los tres que puede tener un panorama más despejado en 2017", tras sufrir rumores de ampliación de capital y de fuerte competencia si American Tower entra a hacer compras en Europa.

