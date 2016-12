Hacienda se queda la quinta parte de los premios de la Lotería de Navidad, salvo de la pedrea

Los de más de 2.500 euros están sujetos a impuestos

Si bien no modifican la tarifa del IRPF

Cristobal Montoro, ministro de Hacienda. Imagen: Archivo.

Hacienda recaudará más de 194,2 millones de euros en la Lotería de Navidad en caso de que se vendan todos los décimos premiados, una cantidad que supone un 4,2% más que el año pasado, según Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA). En directo| Así ha sido el sorteo.

Este 2016, Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) repartirá este 22 de diciembre 70 millones de euros más en premios, hasta los 2.310 millones de euros, lo que supone un aumento en la recaudación de Hacienda que, desde el año 2013, se lleva el 20% de los premios superiores a 2.500 euros.

De este modo, los agraciados con el Gordo, que reparte 400.000 euros por décimo premiado, tendrán que 'compartir' con Hacienda 79.500 euros, mientras que los receptores del segundo premio (125.000 euros por décimo) cederán 24.500 euros y los ganadores del tercer premio (50.000 euros por décimo), un total de 9.500 euros.

Este sorteo navideño ostenta el liderato de ventas anuales del organismo público, con el 29,4% del total de la recaudación anual. Por lo tanto, la Navidad también es la época en la que Hacienda recauda más por el gravamen a los premios de Lotería superiores a 2.500 euros. Eso implica que, en caso de jugar un décimo, el premio no tributa en caso de que toque la pedrea (1.000 euros al décimo).

Los Técnicos de Hacienda recuerdan que Loterías realiza directamente la retención de estos premios al cobrarlos; así, los agraciados recibirán el importe con el impuesto ya descontado y sólo tendrán que anotar el premio en la Declaración de Renta, con un gravamen especial que es exactamente del mismo importe que la retención descontada al cobrarlo, por lo que declarar el premio no tendrá ningún impacto en el IRPF, salvo añadir en su Declaración los rendimientos que les genere, como intereses bancarios.

No obstante, como la cuantía del premio no se incluye en la base general ni en la del ahorro del IRPF, los premiados no se verán afectados a la hora de pedir becas, prestaciones de asistencia o cualquier otra ayuda pública que dependa de los ingresos y no del patrimonio.

Igualmente, los saldos bancarios o el derecho de cobro del premio a 31 de diciembre pueden determinar la obligación de presentar la declaración del Impuesto de Patrimonio si el valor neto de los bienes individuales supera los 700.000 euros.

PUBLICIDAD