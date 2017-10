770 420

Al menos 20 muertos y 100 heridos en un tiroteo en un concierto en Las Vegas: el atacante ha sido abatido

El autor ha disparado con armas automáticas desde la planta 32 de un hotel

Se trataría de un ciudadano "local" ha informado el Sheriff de Las Vegas

La Policía afirma creer que no hay más de un tirador

Al menos 20 personas han muerto y más de cien han resultado heridas a causa del tiroteo que se desató el domingo por la noche (hora local) durante un concierto de música country celebrado frente al Mandalay Bay Casino de Las Vegas, según ha informado el sheriff, Joseph Lombardo, en una rueda de prensa. El atacante, un habitante de Las Vegas cuya identidad no ha sido desvelada, ha sido abatido por la Policía. Se le ha calificado como "lobo solitario".

El suceso ocurrió alrededor de las 22:00 (hora de Las Vegas) cuando se celebraba un concierto de música country en la explanada situada frente al casino. La Policía se trasladó al lugar y a través de Twitter confirmó que había "un tirador activo cerca del Casino Mandalay Bay". "Pedimos a todo el mundo que, por favor, evite la zona", decía en la red social.

Las fuerzas de seguridad, entre ellas varios equipos SWAT, comenzaron a registrar las plantas superiores del Casino Mandalay Bay en busca del tirador, localizándolo en el piso 32, donde le abatieron a tiros, ha relatado Lombardo.

Confusión inicial

Aunque en un principio la prensa estadounidense aseguró que la Policía investigaba posibles tiroteos en otros puntos de la ciudad, el cuerpo de seguridad ha aclarado que el atacante ha actuado solo. No obstante, el sheriff ha revelado que buscan a una mujer asiática identificada como Marilou Danley que sería amiga del agresor. Lombardo también ha pedido ayuda a la población para localizar dos coches que estarían a nombre del tirador, un Hyandai Tucson y un Chrysler Pacifica Touring, ambos con matrícula de Nevada.

Interrogado sobre los motivos del ataque, Lombardo se ha limitado a contestar que todavía se están investigando, si bien ha subrayado que, por ahora, no lo están tratando como un caso de terrorismo. "Creemos que es una especie de lobo solitario", ha dicho.

El aeropuerto de Las Vegas canceló durante horas los vuelos con origen y destino en el mismo porque se encuentra cerca del Mandalay Bay, pero poco a poco las instalaciones van recuperando la normalidad. Asistentes al evento han compartido vídeos en los que se oyen armas automáticas disparando al lugar donde tenía lugar el concierto.

