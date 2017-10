Stephen Paddock, el autor de la masacre de Las Vegas: un "tipo cualquiera" y sin antecedentes

El Estado Islámico ha reivindicado el ataque a través de su agencia

Ni la policía ni el FBI ha encontrado vínculos entre el autor y el terrorismo

Stephen Paddock, supuesto autor de la masacre en Las Vegas. Imagen: medios locales

Stephen Paddock, el autor de la masacre durante el festival de country en Las Vegas que se ha saldado con decenas de muertos y centenares de heridos, era un hombre blanco de 64 años nacido en EEUU que acababa de jubilarse y que no tenía antecedentes penales, salvo alguna infracción de tráfico.

Tanto la policía local como el FBI están investigando los motivos por los que este ciudadano habría llevado a cabo tal ataque indiscriminado. Por el momento, nada sospechoso, pese a que el Estado Islámico ha reivindicado el ataque a través de su agencia. No se han encontrado pruebas concluyentes ni en el registro de su domicilio en Mesquite ni en el interrogatorio que se ha hecho tanto a su pareja como a algunos de sus familiares.

En su domicilio, la policía ha encontrado varias armas y munición, pero no resulta nada fuera de lo común en EEUU, sobre todo si se tiene en cuenta que Paddock tenía una licencia de caza en Texas, donde vivió algunos años.

Su hermano, Eric Paddock, ha dicho este lunes a los medios que la familia nunca sospechó nada y que las autoridades "no encontrarán secretos en su pasado". "No tenemos ni idea de cómo pudo ocurrir esto", ha afirmado Eric Paddock a las puertas de su casa en Florida. "Simplemente un tipo cualquiera, no hay secretos en su pasado", ha añadido.

Su familia también ha aclarado que no tenía ninguna enfermedad mental. De la vida de su hermano, Eric sólo ha contado que se había jubilado en Las Vegas porque le gustaban "los juegos de apuestas".

A principios de 2015, compró una modesta casa de dos pisos en un complejo residencial para jubilados en Mesquite, una pequeña ciudad desértica popular entre golfistas que se extiende a lo largo de la frontera de Nevada con Arizona.

Paddock tenía pareja, Marilou Danley, de 62 años, que ha sido interrogada pero desvinculada de esta masacre. La Policía local, por su parte, ha informado en su última rueda de prensa que el atacante había estado alojado en el hotel desde el 28 de septiembre y que en su habitación de hotel encontraron más de 10 rifles.

