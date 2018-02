Las medidas claves de la reforma de los planes de pensiones

Otra tontería mas de este Gobierno. Si los planes de pensiones son para complementar las pensión y poder ayudar a mantener el nivel de vida que cuando se estaba activo, no entiendo que se puedan sacar a los 10 años. No se necesitan hacer planes de pensiones, mejor es contratar fondos de inversión que hasta que no los vendes no tienes que declarar en su caso los beneficios generados.