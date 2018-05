Abengoa emitirá deuda para zanjar su disputa con los acreedores díscolos

Acuerda con Liberty, Zurich y US Exim refinanciar unos 142 millones

Gonzalo Urquijo, presidente de Abengoa. Foto: eE

Abengoa está a punto de sortear uno de los últimos escollos que tenía pendiente en su reestructuración financiera. La compañía andaluza ha llegado a un acuerdo con los principales impugnantes, Liberty, Zurich y Export-Import Bank of the United States (Exim US), para refinanciar la deuda existente por una nueva emisión de bonos en los mismos términos económicos que la deuda sénior antigua pero con un vencimiento seis meses anterior (hasta marzo de 2022). El importe máximo de esta colocación, que se ejecutará presumiblemente en Viena (Austria), será de 142 millones de euros, según confirman fuentes de la ingeniería sevillana.

Abengoa impuso a los acreedores que no se sumaron al acuerdo de reestructuración en 2017 una quita sobre su deuda del 97% y estos lo impugnaron. El juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla lo consideró en su sentencia del pasado otoño un "sacrificio desproporcionado". Desde entonces, el grupo andaluz ha estado negociando con los representantes de dichos acreedores la liquidación de la deuda reclamada. El objetivo ha sido evitar que alguno instara el concurso.

Al cierre de 2017, Abengoa había provisionado por la deuda de estos acreedores 76 millones de euros, según recogía en sus cuentas anuales. El grueso de las impugnaciones corresponde a Liberty, Zurich y Exim US, con los que la ingeniería que preside Gonzalo Urquijo ya tiene un acuerdo que ahora pretende extender al resto de acreedores díscolos, entre los que también figuran Portland General Electric, Haitong Investment Ireland y The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (Iciec). La compañía ha dado de plazo hasta finales de mayo para adherirse al acuerdo "a todas las partes involucradas que han mostrado disposición de negociación", según las fuentes consultadas. "Si no llegan a un acuerdo para aceptar este planteamiento, la negociación continuaría", abundan.

En paralelo, la empresa sevillana ha solicitado a los bonistas permiso para poder emitir nueva deuda con la que refinanciar el pasivo de estos impugnantes. La colocación se realizaría en los mismos términos que la deuda sénior antigua, aunque con un vencimiento anticipado de seis meses. Es decir, a un tipo de interés del 1,5% pagadero trimestralmente.

A los 76 millones que Abengoa impactó en sus resultados en 2017, se suman alrededor de 66 millones más de deuda comercial y financiera, avales, primas y gastos. En total, la emisión alcanzaría 142 millones, sin que se aplique ningún tipo de quita.

Abengoa también ha solicitado recientemente a los acreedores financieros que inyectaron liquidez para evitar la quiebra su autorización para la venta del 16,5% de Atlantica Yield a Algonquin. "Los términos de la venta propuestos no son los inicialmente previstos en la documentación ni en la venta del primer paquete del 25%, así que es necesario el consentimiento expreso de los acreedores del New Money 1 (NM1)", indican fuentes conocedoras.

Adicionalmente, la firma andaluza ha pedido la liberación total de los fondos que los bancos y los hedge funds dispusieron para finalizar la planta de cogeneración A3T, en México, cuando se complete la venta del último paquete de Atlantica. El pasado mes de abril logró la liberación de 91 millones de dólares (76 millones de euros) y ahora ha solicitado disponer de los aproximadamente 68 millones de dólares (57 millones de euros) que quedan.

