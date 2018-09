España será la que más gravará a los ricos de las grandes economías de la Unión Europea

La subida del tipo máximo de IRPF para las rentas altas que tiene entre manos el Gobierno situará a España como el país que más grava a los ricos entre las grandes economías de la Unión Europea (UE). Si, como planea la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, los contribuyentes a partir de 140.000 o 150.000 euros pasan a tributar por el 52%, nuestro país escalará desde la mitad de la tabla hasta la quinta posición en el ranking europeo de los países que aplican los tipos de gravamen más altos, adelantando a Alemania, Francia e Italia.

En la actualidad, el tipo más alto -del 45% a partir de 60.000 euros de renta- alcanza el 48% en las comunidades que han llevado al tramo autonómico al máximo, como es el caso de Cataluña o Asturias (25,5%, más el 22,5% estatal). Según avanzó el lunes la titular de Hacienda, es sobre ese 48% donde está estudiando sumar hasta cuatro puntos, para dejar el tipo máximo de IRPF en el 52%.

De esta manera, de acuerdo con los datos de Eurostat, España pasaría a aplicar un tipo máximo superior al de Alemania (47,5%) y Francia (50,2%), teniendo estos países tramos fiscales más elevados, de 256.304 euros en el caso alemán y de 153.783 en el francés. También sería mayor que el italiano, del 48,8%, si bien en este caso se aplica a rentas de más de 75.000 euros.

Nos situaríamos a la par que los Países Bajos, donde el tramo más alto de renta se corresponde con 67.072 euros, y por debajo de Bélgica, Dinamarca, Portugal y Suecia, este último con el impuesto más elevado de toda la UE al situar el tipo máximo en el 57,1%.

Ante esta clasificación, el presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, recuerda en conversación con este periódico que, en la actualidad, España ocupa el puesto número 15 de los 28 países de la Unión en cuanto a tipos marginales más altos en relación al impuesto sobre la renta. Por ello, considera que el Gobierno debería tener en cuenta la recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) de subir el IRPF en los tramos más altos de renta, ya que "hay margen para aumentar impuestos a las rentas más altas".

De cualquier manera, y a la espera de que se concreten los detalles, la propia Montero reconoció que la subida afectará a un colectivo que no llega al 0,5% de los contribuyentes y que el impacto en la recaudación no será significativo. "No tiene afán recaudatorio, está más en el marco de la negociación con Unidos Podemos", admitió la ministra en otro guiño al partido de Pablo Iglesias. "Para ellos era importante plantear que las grandes rentas también van a contribuir más", dijo la titular de Hacienda.

Según la estadística de IRPF de 2016 recogida por Gestha, 91.377 contribuyentes declaran una renta superior a 150.000 euros anuales, lo que supone el 0,72% del total. A pesar de no suponer ni el 1% de los 12,67 millones de declarantes de este impuesto, aportan el 15% de la recaudación (11.000 millones de euros de un total de 70.495 millones).

Poco margen de maniobra

Unas cifras que dejan poco margen de maniobra para el economista Javier Santacruz, para quien "parece justo que el más rico deba contribuir más al sistema tributario, sin embargo, esto no equivale a que pague un mayor tipo impositivo, sino un mayor porcentaje del total de la "tarta de impuestos". El jefe de Investigación de Think Tank Civismo recuerda que cuando el tipo marginal era del 52% para rentas superiores a 300.000 euros, su participación en el total oscilaba entre el 11,56 y el 12,59%; ahora, siendo el marginal del 45%, su "trozo en la tarta" asciende al 15,59%.

Esta evidencia muestra que incrementar los tipos marginales no supone necesariamente que los más ricos paguen más sobre el total, mientras que sí pueden conseguirlo medidas como ampliar las bases imponibles formadas por altos ejecutivos, directivos, consejeros, profesionales de alta cualificación y directores. Para Santacruz, "es necesario aumentar la participación de estas rentas altas y disminuir los impuestos pagados por las de entre 30.000 y 60.000 euros, contribuyentes en los que, hasta la fecha, ha recaído el grueso de subidas fiscales".