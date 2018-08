Montero pone en duda ahora todas las subidas de impuestos anunciadas

El Gobierno pone en duda ahora que pueda llevar a cabo todas las subidas de impuestos anunciadas para este año. En una entrevista con la agencia Efe, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió que los nuevos Presupuestos que el Ejecutivo trata de acordar con el resto de fuerzas políticas, podrían no incluir el impuesto al diésel, es decir, la equiparación del tributo a este carburante con el de la gasolina. Tampoco el impuesto a la banca ni el llamado impuesto digital. Fuentes del Ministerio, no obstante, subrayaban ayer a elEconomista que "no hay retraso. Los impuestos pueden llegar en cualquier momento".

Montero, sin embargo, reconocía a Efe, sobre el aumento del impuesto de hidrocarburos que paga el diésel, que no está cerrado que se incluya en el Presupuesto de este año porque forma parte de un paquete medioambiental en el que aún se está trabajando. Añadía que "tiene un elemento político superior al de la recaudación", ya que su objetivo es ayudar a transitar hacia un sistema energético menos contaminante. La ministra de Industria, Reyes Maroto, había anunciado hace menos de una semana que el alza fiscal al diésel se incluiría en los Presupuestos de 2019 y que entraría en vigor a partir de enero.

De hecho, la clave para comprender este cambio de postura dentro del propio Gobierno está en las dificultades que el Ejecutivo está sufriendo para acordar en la fecha prevista (septiembre) los nuevos Presupuestos, para lo que necesitan el apoyo de todas las fuerzas políticas que ayudaron al PSOE a echar de la Moncloa a Mariano Rajoy. Algunas de estas fuerzas, como el PNV, no ven con buenos ojos los incrementos tributarios y especialmente el del diésel.

Montero reconoce que si los Presupuestos "no da tiempo a que se pacten con los grupos políticos en septiembre, y evidentemente lo importante es llegar a un acuerdo, podemos presentarlos en noviembre e igualmente entrarían en vigor el 1 de enero".

Tampoco el tributo a la banca

Otro de los tributos anunciados que parece que ahora sí con seguridad no estará en los próximos Presupuestos es el futuro impuesto a la banca, que debería servir, según Moncloa, para sufragar parte de las pensiones. Montero resalta, sobre los bancos, que es "un sector que entendemos que tiene que hacer un mayor esfuerzo". La intención es diseñarlo de manera finalista para las pensiones, por lo que se trabaja con la Seguridad Social.

Las tecnológicas esperarán

Otra de las figuras que hay serias dudas de que forme parte del Presupuesto es el impuesto digital, es decir, el que se aplicará a los gigantes tecnológicos como Google, Amazon o Facebook para que paguen parte de sus impuestos en España. En Hacienda señalan que este impuesto "es uno de los que está más avanzado" y Montero explica que gravará la intermediación que realizan las plataformas entre particulares y empresas, la venta de datos de los usuarios ("con lo que algunas empresas ganan dinero y no tributan") y la publicidad en la red, que conlleva un ingreso.

Montero no mostró temor a que alguna de estas compañías decida abandonar España si se les aplica el impuesto: "Tarde o temprano el resto de países se verán abocados a poner en marcha" iniciativas similares por "justicia social".

Senda de estabilidad

La ministra de Hacienda fue más optimista a la hora de valorar la nueva senda de estabilidad para el periodo 2019-2021 tras las conversaciones mantenidas con algunas formaciones políticas, que podrían reconsiderar su voto. Sobre la flexibilización de los objetivos de déficit dijo que se trata de "hacer más llevadero el esfuerzo".