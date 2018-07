Trump critica a la Fed por subir los tipos y ralentizar el crecimiento económico

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado a la Reserva Federal por unas continuas subidas de tipos de interés, lo que, a su parecer, está poniendo trabas al crecimiento económico. Las reacciones de los inversores no se han hecho esperar, provocando que el índice dólar caiga abruptamente mientras el Dow Jones ha respondido con una pequeña caída momentánea.

En una entrevista concedida a la cadena estadounidense CNBC y que se emitirá este viernes, Trump asegura que no está "emocionado" con las subidas de tipos que acomete la Fed, lo que estaría ralentizando medidas de crecimiento como la rebaja fiscal aprobada en diciembre y haría menos competitivo a EEUU de cara a las transacciones internacionales. "No me gusta todo este esfuerzo que estamos haciendo en la economía y luego ver que se suben los tipos", señaló.

"Puse un hombre muy bueno en la Fed. Pero no estoy necesariamente de acuerdo con él", ha agregado. "Cada vez que crecemos, quieren subir los tipos de nuevo. No estoy contento con esto. Pero al mismo tiempo les dejo hacer lo que creen que es mejor", ha manifestado Trump.

De hecho, el presidente de la Reserva Federal que propuso Trump, Jerome Powell, ha subido los tipos de interés dos veces en este 2018 y prevé subirlos en otras dos ocasiones a lo largo del año hasta situarlos en un rango del 2,25% al 2,5%, como apuntó en junio. El organismo ratificó también este camino cuando el miércoles subrayó la fortaleza de la economía estadounidense en su Libro Beige.

En el fragmento de poco más de un minuto que ha adelantado la CNBC, Trump alude también a las relaciones comerciales con la Unión Europea, con la que considera que está en una situación de desventaja al perder 150.000 millones de dólares al año en acuerdos comerciales. Va en la línea del ataque del líder estadounidense al ente comunitario después de la multa de la justicia europea a Google por el abuso de laposición dominante de Android.