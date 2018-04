Venecia cierra sus primeras calles a los turistas con vistas a imponer reservas obligatorias para acceder al centro

El objetivo del Ayuntamiento es que haya una reserva con antelación

Para ello se necesita una disposición especial del gobierno italiano

De momento, estas primeras normas podrían extenderse a verano

Venecia ha utilizado este puente de mayo como probeta de ensayo. La regulación de estos días pretende ser sólo el principio del nuevo plan de gestión de turistas, que tiene como objetivo último obligar a todos los visitantes a reservar con antelación la entrada al casco histórico y limitar así el número. La estrategia de Brujas para evitar el síndrome de Venecia.

El problema, al igual que en otras muchas ciudades italianas como Roma o Florencia, es la masificación. Venecia recibe al año casi 30 millones de turistas. Es por ello que los distintos ayuntamientos están ideando nuevos planes de gestión de turistas para intentar diversificar, en la manera de lo posible, las visitas, según publica Corriere della Sera.

Venecia ha empezado este mismo puente de mayo. Y lo ha hecho instalando tornos y prohibiendo el acceso a algunas zonas, lo que ha causado polémica. Desde este sábado y hasta el 1 de mayo, la ciudad ha restringido el paso a ciertas zonas del centro histórico y sólo podrán pasar quienes tengan la Venezia Unica Card, una tarjeta para residentes y visitantes habituales.

Zonas cortadas

Esto no quiere decir que los turistas no puedan visitar las zonas más demandadas. Sí podrán hacerlo, sin embargo, tendrán que dar un rodeo o usar calles secundarias para poder llegar a ellas. Quienes no sigan las normas podrían ser multados, teniendo que pagar entre 25 y 500 euros.

El Ayuntamiento también ha desviado las rutas de los barcos que hacen viajes de un día y les ha obligado a atracar en Cannaregio, lejos del casco. Del mismo modo, se ha limitado el número de coches que entran al centro.

"Son medidas urgentes para asegurar la seguridad en el casco histórico. Los turistas saben que, si respetan la ciudad, son bienvenidos. Pero tenemos que salvaguardar la ciudad, por eso hemos adoptado medidas basadas en lo que nos permite la regulación", afirma el alcalde Luigi Brugnaro sobre la ciudad, asediada por turistas.

Se espera que en fechas clave, en las que se vayan a congregar decenas de miles de turistas, se vuelvan a adoptar las mismas medidas. Podrían extenderse incluso todo el verano. Además, en el futuro, el objetivo del alcalde es que para entrar al centro se requiera una reserva obligatoria, aunque para ello se necesita una disposición especial del gobierno italiano, que podría incluirse en la nueva Ley Especial para Venecia.

