El Eurogrupo elige a Luis de Guindos como nuevo vicepresidente del BCE

la Izquierda es la Ruina de España, en otros paises europeos piensan mas en su Pais, aquí en su sueldo y el enchufe de sus amiguetes pactan con nacionalistas, podemos ..., ya vemos que las ideas no interesan, interesa el puesto y el sueldo, ya vimos como dejaron España en la BANCARROTA y diciendo que no fue culpa de ellos(mienten como cosacos) no engañan a nadie la gente no se chupa el dedo.