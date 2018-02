Guindos será el candidato español para la Vicepresidencia del BCE

La elección del puesto se tomará en el Eurogrupo del 19 de febrero

Luis de Guindos será el elegido por España para pelear por la Vicepresidencia del BCE. El Gobierno presentará su candidatura previsiblemente el 7 de febrero, según fuentes próximas al ministro. Preguntado a fuentes de Moncloa por esta cuestión, se dejó entrever que será el titular de la cartera de Economía el posible candidato para representar a España en este organismo. En cualquier caso, fuentes del Ejecutivo matizan que el candidato será "un español", que es lo que "ahora toca" en el BCE, por lo que "se dará la batalla hasta que se consiga". Entre tanto, Economía guarda prudencia y reitera la presentación de un candidato o candidata de nuestro país.

Las ambiciones europeas de Guindos no murieron con la intentona para hacerse con la Presidencia del Eurogrupo en el verano de 2015. Más de dos años y medio después, y con una admirada recuperación económica en la cartera, se lanza como favorito para ostentar durante ocho años un cargo de influencia en el todopoderoso Banco Central. Para llegar a Fráncfort, Guindos tendrá que recibir el apoyo de sus colegas del Eurogrupo el próximo 19 febrero. Si es elegido, los jefes de Estado o de Gobierno deberán ratificar su nombramiento en la cumbre del 22 y 23 de marzo.

Según informó a este diario una alta fuente europea, que participa en las discusiones del Eurogrupo y del BCE, el destino del ministro apunta al eurobanco. Pero no será un viaje exento de turbulencias: el español, el más veterano del Eurogrupo, y apreciado por sus compañeros de mesa, encontrará resistencias en el propio BCE y en el Parlamento Europeo. Ambas instituciones no tienen poder de veto, pero han de ser consultadas antes de que los líderes den su bendición final.

Según confirmaron tres fuentes a elEconomista, Guindos no sería recibido con los brazos abiertos, ya que en el BCE no gusta que salte directamente del Ministerio a un puesto en el que se aprecia más el perfil técnico y académico que el político, a pesar de que no sería el primer ministro en aterrizar directamente en el banco: el griego Yannis Stournaras ya lo hizo en 2014. Una de las fuentes añade que, además, las relaciones entre Guindos y quien sería su jefe, el presidente del BCE Mario Draghi, no son de las más fluidas. No obstante, el italiano dejará la Presidencia el próximo año.

El ministro despachó esta supuesta resistencia del BCE como "especulaciones" la pasada semana, cuando fue preguntado sobre ella durante el Foro Económico Mundial, en Davos (Suiza). Además, no todos pondrán las cosas difíciles cuando Guindos pase a recibir la bendición del Consejo de Gobierno del BCE. Un miembro del poderoso Consejo Ejecutivo del eurobanco pintó un cuadro más mixto dentro de la institución, al manifestar a elEconomista su apoyo al español.

Si es finalmente el elegido por el Eurogrupo el próximo mes, las posibles discrepancias con su nombramiento serán más visibles cuando pase por el Parlamento Europeo. Porque tendrá que someterse al interrogatorio público de los eurodiputados del comité de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara, quienes ya ha indicado que quieren a mujeres entre las finalistas, según avisó el pasado di- ciembre su presidente Roberto Gualtieri. Sobre la elección entre un hombre y una mujer, fuentes de Moncloa han restado importancia, situando el fondo del asunto en que la persona elegida sea española.

Hasta ahora, el único país que ha dado un paso al frente para disputar la vicepresidencia a España es Irlanda: presentará al gobernador de su banco central, Philip Lane. Este respetado economista, al cargo durante una docena de años del departamento de Economía del Trinity College, plantea batalla por dos flancos que pueden hacer daño al español. Primero, su perfil más académico cae mejor en el consejo de Gobierno del banco central, del que además ha sido miembro durante más de dos años como gobernador de la autoridad bancaria de su país. Irlanda también tiene argumentos de peso para reclamar la silla del Consejo Ejecutivo. La isla es el único país de los fundadores del euro que nunca ha formado parte del organismo que gestiona el día a día del BCE, y el país también luce una recuperación incluso más milagrosa que la española, con tasas de crecimiento superiores a las nuestras.

Ningún otro país ha presentado candidato hasta ahora, ni suenan otros nombres en el horizonte. Puede que los países del euro asuman que el puesto ya se ha "garantizado" a España para corregir su infrarrepresentación en Europa, como argumentan desde el Gobierno. Desde Economía llevan tiempo diciendo que la silla quedó reservada a España en un pacto de caballeros con el exministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble. El próximo 19 de febrero se sabrá si el pacto ha servido para algo.

Del hombre de Rajoy en Bruselas en la crisis al presidente ideal

Según el artículo 283 del Tratado de Lisboa, el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), además del presidente y los otros cuatro miembros del Consejo Ejecutivo, debe ser elegido entre "personas de reconocido prestigio y experiencia profesional en asuntos monetarios y bancarios". El actual ministro de Economía, Luis de Guindos tiene un expediente académico sólido, con premio final de carrera, fue el número uno de su promoción en la oposición al cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Sin embargo, su carrera ha estado más vinculada a la banca de inversión (Nomura, Lehman Brothers) y otras empresas y consultoras que a los asuntos con los que tendrá que lidiar en Francfort si es elegido para la Vicepresidencia. Este aficionado del Atlético de Madrid fue el hombre del Gobierno de Mariano Rajoy en Bruselas en los peores momentos de la crisis, con el rescate financiero de 2012. Con un toro tan difícil de lidiar, el Financial Times le eligió en su momento el peor ministro de Finanzas aquel año. Un lustro después, sus colegas y las fuentes europeas daban la bienvenida cuando fue elegido como ministro para un segundo mandato. "Tendría que haberse presentado a la presidencia del Eurogrupo de nuevo", lamentaba el pasado diciembre una alta fuente del grupo.

