El BCE propone un bono para la Eurozona que funciona como los que desencadenaron la crisis en EEUU

Este tipo de bonos liberarían parte del balance de los bancos

Los bonos tendrían tres tramos con diferentes riesgos y rentabilidades

Este tipo de bonos evitaría la mutualización de la deuda en la Eurozona

El Banco Central Europeo (BCE) ha propuesto hoy la creación de un bono de titulización de deuda soberana, que tendría un riesgo bajo y evitaría la mutualización de la deuda en la zona del euro. Los bonos de los diferentes países de la Eurozona pasarían formar un solo activo creado por los bancos y vendidos por los mismos, lo que impediría que los riesgos fiscales se compartiesen entre los diferentes países. Este sistema daría la oportunidad a los bancos de reducir su exposición a la deuda soberana y reducir o diversificar riesgos.

Este tipo de bonos funciona de forma similar que los mortgage-backed security (MBS) o valores respaldados por hipotecas. Este tipo de activo, que combina varias hipotecas como subyacente, fue uno de los desencadenantes de la crisis financiera en EEUU. No obstante, aunque el parecido con los MBS es evidente, el buen uso de esta innovación financiera puede incrementar la seguridad y eficiencia de los mercados.

En junio de 2016, el Consejo Europeo de Riesgo Sistémico (CERS), que es un organismo independiente de los países de la Unión Europea (UE) que se creó tras la crisis para detectar amenazas para la estabilidad financiera, estableció un grupo de trabajo para investigar la posibilidad de crear este bono de titulización de deuda soberana.

El presidente de este grupo, Philip Lane (presidente del banco central de Irlanda), ha explicado hoy que este bono de titulización de deuda soberana "representa una opción atractiva e interesante de diseñar un activo de bajo riesgo para todo el área sin mutualización fiscal".

¿Qué es la titulización?

Según el Banco de España, la titulización permite transformar un conjunto de activos financieros poco líquidos en una serie de instrumentos negociables, líquidos y con unos flujos de pagos determinados. En el caso de los bonos soberanos es un tanto diferente, puesto que salvo en momentos puntuales (falta de confianza) son activos líquidos.

La titulación permite transformar activos heterogéneos (bonos griegos, alemanes, españoles...) en títulos líquidos, homogéneos, de mayor importe y susceptibles de ser vendidos, transferidos o cedidos a terceros.

Media esta fórmula, los bancos podrían emitir estos bonos titulizados y sacar fuera de balance parte de la deuda soberana a cambio de recibir el precio pagado por esos bonos. Con ese dinero, los bancos podrían reactivar el crédito a familias y empresas.

Es importante tener en cuenta que este tipo de titulizaciones permitieron que la banca de EEUU incrementase sobremanera el crédito, reduciendo la vigilancia sobre los prestatarios puesto que esos créditos se titulizaban y se vendían a terceros por todo el mundo. Esta operación se repetía una y otra vez, lo que a la postre generó una burbuja inmobiliaria en EEUU.

Ayudaría a los bancos

Este bono sería similar en su funcionamiento a otros bonos de titulización de deuda que ya existen. Sería emitido por una institución pública o privada, como un banco, que de este modo puede sacar deuda del balance y aumentar el volumen de créditos que pueden conceder.

La titulización se crearía al realizar una diversificación (pool) y crear tramos de carteras transfronterizas de bonos soberanos nacionales. Al titulizar se agrupa derechos sobre créditos en una cartera y se convierte en bonos que se emiten o venden en el mercado.

Los bancos se quitan los créditos de su balance al colocar esos bonos en el mercado y así pueden volver a prestar más fondos y crear más crédito para los agentes.

Lane ha hecho hincapié en que como condición para crear este bono de titulización respaldado por deuda soberana sería necesario cambiar la regulación de los bancos de modo que la exigencia de capital para las entidades financieras que tengan un bono soberano o un bono de titulización de deuda soberana sea la misma.

La regulación actual no exige capital a los bancos para respaldar los bonos soberanos, porque se consideran sin riesgo, pero penaliza mucho a los que tienen bonos de titulización.

Diferentes tramos

El bono de titulización de deuda soberana propuesto por el BCE estaría compuesto por deuda de los países de la zona del euro en base a su cuota de capital en el Eurosistema y tendría tres tramos. El tramo más seguro (senior) tendría un volumen del 70%, el tramo intermedio (mezzanine) del 20% y el de más riesgo (junior) del 10%.

Los tramos mezzanine y junior serían los que absorberían las pérdidas en caso de un impago. Lane ha señalado que el tramo senior sería muy seguro y que sólo se vería afectado por pérdidas en caso de que cinco países como Grecia, Chipre, Portugal, Italia y España, no puedan pagar.

En caso de que Grecia, Chipre y Portugal no puedan pagar, sólo el tramo junior estaría afectado. Asimismo, según esta propuesta, si un país pierde el acceso al mercado ya no estaría en la cartera y cada gobierno sigue emitiendo y sirviendo sus propios bonos.

"Si un bono no tiene precio de mercado, no sería incluido en la cartera", añadió Lane. La necesidad de crear un producto de este tipo surge porque hay países en la zona del euro que no quieren mutualizar la deuda soberana.

Pero el uso indebido de este tipo de productos, entre ellos los bonos de titulización sobre hipotecas basura "subprime", originaron la reciente crisis financiera hace diez años.

