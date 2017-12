La OCDE advierte a España sobre el complejo futuro de las pensiones

Vamos ya por artículo diario sobre el tema. El problema no son las pensiones en si, que no son ninguna cosa del otro mundo, sino el empleo y ahí es donde hay que actuar. Hay que cambiar el modelo productivo e industrializar el país. Dejarse ya fomentar más y más el turismo o de acrecentar el empleo público que ya sobra y no hay quien lo pague. 46 millones de personas no pueden vivir de las personas que vienen a tomar el sol y que se dejan cuatro duros. Incentiven fiscalmente el ahorro productivo para que la inversión prospere. Tomando el sol panza arriba lo único que hace es aumentar el colesterol.