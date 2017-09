Las empresas se preparan por si hay una secesión de Cataluña

Al 13



Ayyyy, cómo os tienen lavado el cerebro!! Si se declara la independencia, prepárate para que la mitad de tus ahorros se lo quede vuestro querido gobierno estelado para que no declare bancarrota, que el ahorro que te quede no lo puedas sacar del banco por el corralito que se va a implantar, que mucha gente se quede sin trabajo y que se disparen los precios. Luego entonces, me cuentas quién ha contado mentiras tralará.