España se consolida como la economía avanzada que más crecerá este año y el que viene

Me imagino que ese crecimiento superior al 3 por cien se trasladará a los salarios. No, a lo mejor no, pero bueno el mercado hará unos cuantos ajustes en la oferta y la demanda y después...... Bueno despues pasaran unos años y luego otros, y el salario probablemente no crezca como la economía pero no hay que perder la esperanza. Puede que en el siglo que viene se ajuste la cosa, claro que ya estaré muerto, pero bueno, no se puede tener todo en el vida salvo que seas Ronaldo.