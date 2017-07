El FMI pide a España que la reforma de las pensiones sea compartida entre generaciones

Creo que los politicos europeos, incluyendo a los españoles, viven fuera de la realidad, ya que para ganerse el sustento no se esfuerzan mucho, y algunos nada. Para decir esta sarta de sandeces, no se para que pagamos a tantos politicos. Fuera tv publicas, autonomias, empleados publicos colocados a dedo, empresas publicas para colocacion de expoliticos y amiguetes, etc, etc. Antes de hacer nada deberian reducir los gastos y creo que muchisimos, dejar de robar. Habría dinero para muchas cosas más.