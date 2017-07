La UE utilizará el bourbon americano como escudo para evitar los aranceles contra el acero

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha advertido este viernes de que la UE "reaccionará con contramedidas" en el caso de que Estados Unidos imponga aranceles al acero europeo. Lo curioso de la historia es que, por descabellado que parezca, la Unión Europea (UE) utilizará el bourbon americano como escudo contra las posibles medidas impuestas por el presidente de EEUU, Donald Trump.

"Quiero transmitirles que reaccionaremos con contramedidas en cuestión de días", aseguró Juncker en un encuentro con medios de comunicación en el marco de la cumbre del G20, que se celebra entre hoy y mañana en Hamburgo (noroeste de Alemania).

Así, los funcionarios de la UE han comenzado a reunir una lista de productos estadounidenses como whisky bourbon, zumo de naranja y productos lácteos que serían objeto de aranceles como represalias sobre los planes de Donald Trump de limitar las importaciones de acero. De momento, Juncker se ha negado a detallar el carácter de la represalia.

El proteccionismo es un "camino totalmente equivocado" y la UE está "resuelta" a avanzar en otra dirección, afirmó el presidente de la CE, que puso como ejemplo de esta determinación el acuerdo comercial sellado ayer entre la UE y Japón.

La administración estadounidense está estudiando imponer aranceles a las importaciones de acero de distintas procedencias, incluida China y la UE, al considerar que podrían estar incurriendo en prácticas de 'dumping' -venta a precios más bajos de lo normal-.

El secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ros, aseguró recientemente que su departamento está analizando la cuestión al detalles y elaborando un informe para el presidente, Donald Trump, en el que se van a reflejar todas las posturas. La imposición de aranceles al acero por parte de EEUU, según varios analistas, podría provocar una guerra comercial.

De desatarse, y dado que EEUU exporta poco acero a Europa, los funcionarios de la UE han centrado sus planes de represalias en la agricultura y otros productos políticamente sensibles. Al final, el whisky bourbon, una de las principales exportaciones del estado de Kentucky, podría ser el mayor perjudicado. Bueno, no hay que olvidar el daño colateral que se haría a todos los europeos que disfrutan con este espirituoso on the rocks o con coca-cola.

PUBLICIDAD