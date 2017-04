La Guardia Civil cree que Ignacio González utilizó una trama familiar para desfalcar el Canal de Isabel II

1



pero retrasado ¿como va a haber un perroflauta de Podemos en el rollo del Canal de Isabel II?. Cuendo pasaba todo eso estaba el Errejón chupando del dinero público, el de la sillita que le hemos pagado todos a través de la Seguridad Social estafando a la Seguridad Social a través de su asisn¡tente, Monedero defraudando a hacienda y el koletas subvencionándose en Irán. A los de Podemos los veríamos en rollos parecidos después de varios años en el poder, pero como no van a estar nunca pues no van a tener oportunidad. La corrupción, retrasado forero, se produce cuando hay poder. El que esta en el poder puede tener corrupción. Nunca se puede dar si no hay poder. Y que yo sepa Podemos nunca ha estado en el poder ni se le espera, por eso la mayor parte de los casos de corrupción se dan en el PP, luego en el PSOE y luego en los nacionalistas. No se da corrupción a gran escala en el partido animalista ni en partidos menores que no han llegado al poder. Menuda pieza estas hecho.1