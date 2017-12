Los problemas para las transacciones con bitcoin se multiplican cuando el mercado es bajista

El problema de las criptomonedas, que no tiene ningun valor contable subyacente, ni crean ni dan un servicio a nadie, pues solo es como comprar una moneda por la que pagas un precio, sin importar el valor asignado.



entonces al no producir nada, no genera beneficios mas alla de lo que alguien quiera pagar por los tuyos, lo cual se acaba la fiesta cuando hay problemas economicos.



el bitcoin no va a desaparecer aun, pero es muy muy probable que en la proxima crisis financiera, desaparezca sin dejar rastro de lo que es hoy dia, es incluso mas seguro el mismisimo oro.



No hay fabricas, no hay servicios, no hay un producto, ni si quiera una marca, no hay nada detras, el oro al menos, es un metal superconductor y se puede usar para la tecnologia.