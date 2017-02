Dimiten los directivos del Banco de España imputados en la investigación de la salida a bolsa de Bankia

Los responsables no quieren afectar a la actividad del regulador

El Banco de España ha comunicado que Mariano Herrera García-Canturri, director general de Supervisión; Pedro Comín Rodríguez, Director General Adjunto de Supervisión; y Pedro González González, director del Departamento de Inspección IV, han presentado su dimisión por ser citados a declarar como investigados en el caso Bankia, en el que se investiga la salida a bolsa de la entidad.

En sus escritos de renuncia, dirigidos al Gobernador del Banco de España, expresan su deseo de no permanecer en sus cargos con el fin de que su citación para declarar como investigados en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional, en relación con la salida de Bankia a Bolsa en 2011, no afecte al desarrollo de las funciones de supervisión del Banco de España.

Dichas renuncias serán presentadas en la sesión de la Comisión Ejecutiva que tendrá lugar mañana día 14 de febrero.

Esta mañana la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, que cite como investigados, la antigua figura de imputados, a Herrera, Comín y González, junto al ex gobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al ex número dos de la institución Fernando Restoy y al ex presidente de la CNMV Julio Segura, entre otros, por su responsabilidad de autorizar la salida de la entidad.

La decisión de la sala se ha tomado después de que la solicitud de imputación fuera elevada por Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que participa como acusación popular, tras el rechazo en tres ocasiones de Fernando Andreu que instruye el caso.

PUBLICIDAD