La demanda de habitaciones para estudiantes aumenta un 48% y eleva los precios del alquiler hasta el 79%

Ahora que esta a punto de iniciarse un nuevo curso, los miles de jóvenes que cambian de ciudad y alquilan una habitación para residir y continuar con sus estudios lo tienen más complicado que nunca.

Los estudiantes universitarios tienen a su disposición colegios mayores y residencias, pero estas opciones son siempre más caras que un piso compartido, donde además de pagar menos los jóvenes gozan de mayor libertad y espacio.

Por ello, la mayoría de estudiantes prefiere disponer de una habitación en un piso compartido que no diste demasiado de su centro de estudios, y la demanda de ese tipo de alojamiento ha aumentado mucho este año, nada menos que un 48%, lo cual incide también en los precios, que se han elevado de media un 79%.

Buscar un piso compartido también es tendencia, sobre todo porque la mayoría de los estudiantes se decanta por compartir piso con amigos o compañeros y buscan una vivienda que alquilar al completo.

Así lo asegura Milanuncios, que habla de precios en la primera semana de septiembre en relación con la media registrada en el mes de agosto. La demanda de habitaciones para estudiantes ha aumentado ese 48% y la de pisos compartidos lo ha hecho un 34,3% en la primera semana de septiembre comparado con la última de agosto.

Barcelona lidera el podio

Las habitaciones más caras las encontramos en Barcelona, Madrid y Baleares. La capital catalana encabeza el ranking de precios a las puertas del nuevo curso, con habitaciones con un coste medio de 352 euros. Le sigue Madrid, una de las regiones que acoge más estudiantes procedentes de otras provincias y países, cuyas habitaciones tienen un precio de 315 euros. A continuación se sitúan Baleares y Tenerife, donde una habitación sale de media por 308 euros.

En el cuarto puesto se sitúan las habitaciones de Málaga, que cuestan de media 303 euros, mientras que en el polo opuesto figuran Badajoz, con un coste medio de 158 euros, Ávila, donde salen a 108 euros, y en el último lugar encontramos Cáceres, con 106 euros de precio medio por habitación.

Madrid, la más demandada

La ciudad de Madrid es la que más oferta de habitaciones presenta, ya que concentra el 21% de todos los anuncios publicados en agosto de este año, a las puertas del arranque del curso escolar. Le sigue Barcelona, con el 7,2%; Valencia, con el 7,05%; y Alicante, con el 6,3% de las habitaciones en pisos compartidos.

En el otro extremo se encuentran ciudades como Ceuta, Ávila, Soria, Zamora, Segovia, Huesca, Teruel y Palencia, que apenas suman el 1% de la oferta de habitaciones total antes del inicio de curso.

Cómo dar con el piso ideal

En la mayoría de ocasiones, el alquiler de habitaciones se realiza desde otra ciudad diferente a la que se acude a estudiar, con lo cual no se ha visitado, solo se ha visto en imágenes, y pueden surgir complicaciones. Por ello, Milanuncios ofrece una serie de consejos para encontrar la habitación ideal y no ser estafado en la búsqueda, comenzando por comprobar que las imágenes del alojamiento no coincidan con otro resultado en Internet, ya que podrían estar siendo utilizadas fotografías de pisos ajenos o generadas por inteligencia artificial.

Es recomendable revisar muy bien la redacción del anuncio y si está mal escrito o se asemeja a una mala traducción o a un texto automático, el anuncio podría haber sido publicado por un bot, un programa informático que realiza de manera automática tareas reiterativas en Internet y dispone de capacidad de interacción.

El portal inmobiliario recomienda también desconfiar de los anunciantes que no proporcionan sus datos en los apartados correspondientes y no compartir información personal como el DNI y mucho menos datos bancarios. Igualmente se desaconseja pagar por adelantado o abonar la reserva de la habitación, siempre que sea posible, especialmente si aún no se ha firmado la documentación que formaliza el alquiler.

Más de 3.000 euros al año

Más de la mitad de los estudiantes universitarios que viven fuera de casa aseguran que tienen un gasto anual superior a los 3.000 euros, que destinan sobre todo a alquiler, comida y el material necesario para los estudios. Este gasto se ha incrementado considerablemente con respecto a 2022, cuando solo el 20% afirmaba que su presupuesto anual superaba los 2.000 euros.

Así lo expone un informe de Amazon realizado por Beruby, que también desvela que más de un 90% de los jóvenes estudiantes que viven fuera de casa considera que el gasto académico y el de material escolar, además del desembolso en alquiler, transporte, comida y ocio es caro o muy caro. De hecho, el 50% de los jóvenes afirma que no les queda otra que trabajar para financiar sus estudios.

Más de la mitad de los encuestados (55%) afirma que invierte tiempo y dinero en crear su propio espacio de estudio con la compra de mobiliario, material escolar y productos de papelería.