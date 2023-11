Irene Montero critica a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz de "echar a Podemos" del Gobierno

Irene Montero, ministra de Igualdad en funciones, no ha dudado en advertir a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz que si pretenden "echar a Podemos" del Gobierno dificultará "enormemente" que se pueda "pasar de las palabras a los hechos". Considera que sin la formación morada en el poder será más difícil "frenar la ofensiva reaccionaria" de la derecha y el poder judicial.

La ministra ha declarado ante los medios en el Congreso que depende de Pedro Sánchez decidir si Podemos sigue o no formando parte del Gobierno. "La pregunta de la legislatura y de la investidura es si Podemos va a estar o no en el gobierno. Nosotras hemos sido muy claras. Queremos seguir transformando nuestro país", ha expresado Irene Montero.

También ha agregado que es "necesario" que las palabras del líder del PSOE a cerca de su investidura se conviertan de forma "valiente" en hechos.

La número dos de Podemos ha comentado que, a través de su propia experiencia, al PSOE "le cuesta muchísimo" cumplir sus compromisos. "De nada sirve hablar muchas veces de feminismo si tú mismo le has dicho al país, como es el presidente, que el feminismo molesta a tus amigos de 40 y 50 años. De nada sirve hablar de Palestina si no estamos exigiendo e imponiendo sanciones económicas ejemplares a Netanyahu y a todos los responsables de este genocidio si no rompemos ya las relaciones diplomáticas con Israel".

Por último, ha dejado claro que Podemos no se pondrá de perfil y que todo el mundo en España sabe que la formación morada resiste en los "momentos difíciles".

Pablo Iglesias da por hecha la ruptura entre Podemos y Sumar

Pablo Iglesias también se ha pronunciado sobre este tema y ha dado por hecho la ruptura entre Podemos y Sumar. El que fuera exvicepresidente del Gobierno ha apuntado que la formación morada abre un nuevo período en el que se va a "distinguir" de Sumar, dando por hecho que ya no estarán en el Ejecutivo. "Se abre un periodo en que Podemos se distinguirá claramente de Sumar. Sumar estará en el gobierno, y Podemos fuera", ha declarado Iglesias en Rac1.

Ha asegurado que "Irene Montero está triste" porque "no le ha gustado que la echen del gobierno de esta manera, ni las formas como el PSOE, Sumar y Yolanda Díaz se han puesto del perfil de la violencia política que ha sufrido el Ministerio de Igualdad".

Por último, ha señalado que Sumar "tiene un enorme problema de legitimidad democrática" ya que "nadie de los que está ahí ha sido votado por nadie": "ni los que van a nombrar como ministros ni los que han ido en las listas".