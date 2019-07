Can Prats, la nueva villa ibicenca de Can Lluc

Can Lluc Hotel inaugura Can Prats, una espaciosa villa de estilo ibicenco que recuerda a las casas payesas y donde se combina lujo y naturaleza. A pocos metros de la piscina del hotel, de la zona de desayunos y de los servicios wellness, en villa Can Prats la experiencia de vivirCan Lluc se mantiene intacta, en una villa con todas las ventajas de los servicios hoteleros.

Los lectores de elEconomista.es que se alojen en Can Lluc Boutique Country Hotel & Villas, en Ibiza, durante el mes de julio, reservando directamente en el hotel al mejor precio, se beneficiarán de una botella de cava Brut Nature servido a la puesta de sol.

Can Lluc Boutique Country Hotel & Villas ya tiene un miembro más en la familia: villa Can Prats, una nueva forma de alojarse en Ibiza en un espacio rodeado de naturaleza y de un paisaje rural y tradicional, pero sin perder un ápice del lujo y la comodidad que caracteriza a este agroturismo, el sueño de Tina Soriano, Lucas Prats y sus cinco hijos.



El estilo ibicenco de Can Prats se palpa a primera vista con una arquitectura que recuerda al visitante el lugar en el que se encuentra y que no puede ser otro que Ibiza. Ese blanco impoluto de su fachada no difiere mucho con la decoración del interior, en la que predominan los tonos neutros y los materiales naturales. El resultado es una villa estilosa y confortable en la que no falta ningún detalle y en la que lo tradicional se da la mano con los toques más actuales.

Can Prats, con capacidad para cuatro personas, dispone de dos amplias habitaciones y baños completos, un salón y dos comedores, tanto interior como exterior. También se puede disfrutar en esta villa de los espacios al aire libre, en los que destacan una pérgola y un agradable jardín con densa vegetación, desde el que se puede disfrutar de impresionantes puestas de sol. De esta forma, se adapta a cualquier tipo de usuarios, desde familias con hijos, parejas, grupos de amigos...

De esta forma, el agroturismo dispone de 20 habitaciones, además de la villa Can Jaume Curt a la que se une ahora Can Prats. Can Lluc Hotel cuenta con la mejor oferta rural de la isla, con una ubicación intimista y exclusiva, pero a menos de 10 kilómetros del centro de la ciudad de Ibiza y muy cerca de localizaciones como Santa Gertrudis, San Lorenzo, o el mercadillo hippy de Las Dalias.

Can Lluc ocupó el primer puesto de los favoritos entre los 250 hoteles del portal Hoteles con Encanto en 2018. Y puestos a disfrutar en exclusiva, nos quedamos con Can Lluc, un hotel muy singular en el campo de Sant Rafel, a tiro de piedra del bullicio pero a salvo de él. La antigua casa y finca de labor del abuelo de los actuales propietarios ha tenido una transformación espectacular para llegar a ser en la actualidad un confortable hotel rural en plena naturaleza con un toque de lujo distendido.

A las habitaciones en el edificio principal, más tradicionales, todas distintas y decoradas con telas en tonos claros, camas con dosel, vigas vistas de sabina y suelos de barro cocido, se suman ocho modernas villas que, sin perder el estilo arquitectónico del conjunto nos sorprenden con interiores minimalistas y amplios. Detalles impecables. Completan las instalaciones del hotel una zona de spa con gimnasio y salas de masajes y tratamientos.

Can Lluc se encuentra muy bien comunicado por carretera a diez minutos de la ciudad de Ibiza y de las mejores playas, y aún más cerca de las mejores discotecas y restaurantes de moda. Que no todo es vida contemplativa en Ibiza, como bien sabemos.

La cocina

El restaurante de Can Lluc se ha convertido en un destino gastronómico que no te puedes perder si estás pasando unos días de vacaciones en Ibiza, ideal para acercarse a la tradición ibicenca.



A ello se une una selección de vinos estudiada del panorama actual del viñedo español.



El desayuno se convierte en un festín de productos naturales y preparados con mimo. Embutidos, quesos, mermeladas, fruta fresca...

Accesibilidad

Can Lluc es un hotel apto para clientes con discapacidad física, dispone de una habitación completamente adaptada y todas las zonas comunes son accesibles, incluida la piscina, que cuenta con grúa para quien la necesite. Además, cuenta con señalética en braille y altorrelieve en habitación adaptada para baja visión y en diversos puntos del hotel. El hotel es miembro de NATIVE, la red de Hoteles con Encanto y Turismo Accesible (www.nativehotels.org).



Si requieres para tu comodidad una habitación adaptada a movilidad reducida o baja visión indícalo por favor al hacer tu reserva.



Tarifas

Dobles, según categoría, de 171 a 687 euros

Villas de 64 metros útiles, de 361 a 935 euros

Precios con desayuno e IVA incluidos.



CAN LLUC Boutique Country Hotel and Villas

Carretera Sant Rafel a Santa Agnès, km 2 (Camí des Terset) - Ibiza

T. 971 198 673

info@canlluc.com

www.canlluc.com

Web accesible a distintas discapacidades: https://www.nativehotels.org/hotel/can-lluc-boutique-hotel-ibiza-es/