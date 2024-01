Ignacio Cortés, presidente de los Empresarios Turísticos de Extremadura: "Pondré toda mi experiencia y mi tiempo al servicio de los asociados de CETEX"

CETEX, la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Extremadura es una organización profesional de empresarios y autónomos relacionados con las actividades de hostelería y turismo, de carácter confederal y de ámbito regional. Se fundó en 1996, y entre sus objetivos está la defensa, representación y fomento de los intereses generales y comunes de carácter empresarial

¿Qué experiencia tiene en turismo?

Empecé en El Balneario El Raposo en el año 1996 con mi padre, estaba los veranos trabajando, estudie Económicas y termine en el año 1995, y aunque mi idea no era trabajar en Balneario tuve que hacerlo debido a la repentina muerte de mi padre a causa de un infarto. Ello me obligó a quedarme al frente de la empresa familiar, sigo siendo director general desde el año 97. Nuestro balneario ha ido aumentando su tamaño y el número de meses de apertura y a día de hoy somos 4 hermanos, la tercera generación, los que tenemos cargo de responsabilidad, del mismo modo hemos ido diversificando a otras actividades complementarias.

En 2022 cumplimos 100 años, y aunque en la empresa familiar la 3ª generación es la más complicada, porque es de primos, en nuestro caso nos comportamos como la segunda generación, porque en el caso de la generación de mi padre, la segunda, fue una concentración de capital cuando compró las acciones a sus hermanos. Con lo cual el desafío lo tendremos en la 4ª generación, hay 9 primos y ahora tenemos que tomar las mejores decisiones para que se sientan identificados con la empresa familiar, que se quieran formar y quieran trabajar con nosotros, por ello nuestro desafío será dar el testigo a la 4ª generación.

¿Qué puede aportar tu persona a CETEX?

No soy una persona de conflicto, voy a evolucionar y sumar, soy una persona que me debo a mi empresa, no me gusta hacer grandes aspavientos, apuesto por consensuar con todas las personas que están dentro. Por lo que que no esperen de mí grandes titulares, soy una persona de interior, de trabajar en la gestión, y proyectar la experiencia que tengo.

Anteriormente fui presidente de la Asociación de Balnearios de Extremadura, estuve 7 años, me pilló más joven pero ahora tengo más experiencia, con 51 años la vida se ve de otra forma. Ahora pondré toda mi experiencia, mis contactos y mi tiempo al servicio de los asociados. Un objetivo será generar sinergias entre empresas y asociaciones, porque dentro de CETEX hay empresas pero también hay asociaciones de diferentes actividades dentro del sector turístico.

Siempre digo que hay que tener las mejores relaciones con las administraciones, yo soy un defensor de la colaboración público-privada, estamos obligados y lo llevamos en el ADN, se vio en la pandemia y esa forma de trabajar en red, de remar en la misma dirección siempre beneficiará al sector.

¿Porqué has dado el paso de aceptar la presidencia de CETEX?

Lo he dado por responsabilidad, me hicieron la propuesta hace un par de meses, la vi con buenos ojos, es una asociación a la cual ya pertenecemos tanto con Balneario El Raposo como con la Asociación de Balnearios de Extremadura, no es nuevo para nosotros porque tiene una gran trayectoria importante dentro del sector turístico, conozco a las personas que estaban al frente, son muy válidas y han hecho una labor muy importante estos 4 años, sobre todo estando al frente en la pandemia y yo he querido poner mi granito de arena en estos próximos 4 años asumiendo la presidencia y contando con el anterior equipo, el anterior presidente será un vicepresidente, esa experiencia hay que aprovecharla, porque si las cosas funcionan bien no se tocan, se mantienen.

Le quiero dar algún toque e intentar mejorar, mis objetivos serán: ensanchar la base de socios para que seamos mas empresas, que la Confederación gane representatividad en el sector turístico, trabajar intensamente con las distintas Instituciones y Administraciones como la Junta de Extremadura, las Diputaciones, las Cámaras de Comercio, Ayuntamientos y Mancomunidades. Además mantengo una aspiración que será vincular a CETEX a empresas que quieran ser patrocinadores de la Confederación.

Por otro lado, no hay que olvidar que hemos tenido una inflación muy alta, sobre todo en alimentación y no hay que olvidar que CETEX está conformado por hoteles, bares, restaurantes, balnearios, agencias de viajes, touroperadores y guías turísticos; y nos ha impactado de lleno la inflación, por lo que quiero trabajar con una central de compras que beneficie a todos nuestros socios.

Estos años no han sido positivos para el sector, pandemia, guerras, inflación, aumento de costes, ¿qué necesidades tiene el sector?

Salimos de una enorme crisis con la pandemia, el 2022 ha sido un año normal, volvimos a tener todos los meses de trabajo; pero vino la guerra de Ucrania, los costes energéticos se dispararon, con lo cual el kw/H se disparó por 3 o por 4. Ahora estamos en una guerra en Oriente Medio que está afectando a las cadenas de suministros y están derivando los barcos por el Cabo de Buena Esperanza y no por el Canal de Suez, con lo cual son costes incrementales que vamos a asumir las empresas.

Dentro de las reivindicaciones plantearía dos: una primera para que las administraciones nos ayuden a paliar estos sobrecostes, que aunque bajaron en 2023, seguimos sin paliar sus efectos, por lo que pediremos que habiliten algún tipo de ayudas o bonificaciones para que las empresas se vean beneficiadas. La segunda, que ya se está viendo colmada, es que volvamos a tener anualmente las subvenciones al sector turístico, tanto la de Calidad, como la de Economía Circular y Eficiencia Energética, las empresas con estas ayudas, que son del Fondo Europeo y acogidas al régimen de mínimis, hacemos inversiones para mejorar la calidad de los establecimientos y fomentar la competitividad del sector extremeño.