La movilidad sostenible es la alternativa ante la subida de los carburantes

Las perspectivas para los usuarios de vehículos con motor de combustión no parecen ser muy halagüeñas. Después de más de diez semanas de subidas constantes, el contexto actual apunta a que los precios del crudo, y por tanto, los de los carburantes, van a seguir al alza y eso complica la situación de los conductores de vehículos de combustión. Sin embargo, lo que para unos es una crisis, para otros puede convertirse en una oportunidad y éste es el caso de los nuevos modelos de movilidad.

El momento es excelente para los conductores que quieran plantearse cambiar su vehículo privado por medios de transporte más económicos, compartidos, comprometidos y respetuosos con el medio ambiente. No sólo porque suponen un beneficio individual para las economías domésticas, sino porque hacen más eficiente, social y responsable la movilidad colectiva de las ciudades. Además, el momento no podría ser más oportuno para explorar nuevas soluciones de movilidad y afianzar las ya existentes, para que sigan impulsando tendencias y políticas que garanticen un desarrollo urbano que armonice las necesidades del transporte público, la movilidad compartida y el uso privado de vehículos. No sólo por las ventajas medioambientales y sociales que supone, sino por la ventana de oportunidades de negocio que puede ofrecer.

La movilidad sostenible se ha consolidado como uno de los polos de atracción empresarial, no sólo por las oportunidades de negocio que ofrece en el presente sino también porque supone una inversión para el futuro. Por eso, la cooperación entre los sectores afines de las telecomunicaciones, el desarrollo digital, la automoción, los transportes, las infraestructuras, la energía, las finanzas, la logística, los servicios o el Real Estate será fundamental para impulsar este sector empresarial estratégico, que además supone un avance indispensable en la transición energética hacia el NEt-Zero y en las soluciones de movilidad sostenible para las ciudades el futuro y sus habitantes.

Para ello es imprescindible que las administraciones públicas, en colaboración con los agentes sociales y las empresas privadas, tomen el liderazgo y apuesten decididamente por los nuevos modelos de movilidad compartidos, tanto en lo que se refiere a regulaciones inteligentes como al diseño de nuevas infraestructuras viarias. Todo ello poniendo en el centro al ciudadano, que sólo dejará de lado el vehículo en propiedad si se le ofrece alternativas eficaces y pertinentes a su alcance.

Patinetes para el cambio

Un estudio realizado por Bolt calculó que, en 2022, en 17 de los 25 países en los que ofrece patinetes compartidos, estos vehículos sustituyeron más de 20 millones de kilómetros de desplazamientos, un tercio de la distancia de la tierra a la luna. Además, supuso un ahorro de 2,4 millones de km de emisiones de CO2, lo que equivale a la huella de carbono que suponen 18,5 millones de bolsas de plástico de un solo uso o realizar 2.600 viajes de ida y vuelta en avión de París a Nueva York. El estudio también ha demostrado que alrededor del 40% de los viajes en patinete de Bolt están conectados con el transporte público, lo que implica que esta forma de transporte intraurbano es una solución eficiente y habitual que complementa el uso de los autobuses, trenes, metros y, por supuesto, al uso de los vehículos privados.

El cambio en el modelo de transporte público ya está en marcha y el debate en torno al vehículo privado y el aumento de precio de los carburantes no han hecho sino acelerar esta transformación imparable. El cambio de hábitos y la concienciación social sobre la emergencia climática refuerzan este fenómeno, pero todavía hay más acciones que podemos impulsar a nivel individual y colectivo.

La importancia de los operadores de movilidad

Los operadores de movilidad jugamos un papel fundamental en este cambio y por tanto debemos garantizar opciones de movilidad seguras que garanticen un transporte eficiente, seguro y sostenible. Por eso Bolt ha publicado su Compromiso de Seguridad de los Scooters, que ofrece información transparente sobre las iniciativas de seguridad de la compañía y su compromiso de seguir unas directrices que refuercen todavía más la seguridad de los patinetes. Desde sus elevados estándares de seguridad en el hardware hasta su lucha contra los comportamientos de conducción insegura más frecuentes, el documento pretende establecer un nuevo estándar de calidad y seguridad para todo el sector. Nuestro objetivo no es sólo ofrecer soluciones de movilidad sostenibles y seguras, sino garantizar la satisfacción de nuestros clientes y contribuir al equilibrio en el flujo de movilidad de las ciudades. La micromovilidad ya es una opción consolidada a nivel usuario, a la que los operadores añadimos los más altos estándares de seguridad y datos que se pueden compartir con la administración en tiempo real.

Además, Bolt también ha introducido una serie de características de seguridad desarrolladas internamente, como un test de reacción cognitiva, que comprueba si los conductores están intoxicados o bajo los efectos de sustancias estupefacientes; o un sistema de prevención de conducción en tándem, cuyo propósito es impedir que las personas conduzcan un patinete con un pasajero adicional. Como es lógico, este comportamiento supone un grave riesgo de accidente, ya que resulta más difícil maniobrar un vehículo de este tipo con este peso adicional y los datos indican que este sistema de prevención de la conducción en tándem funciona como forma de prevenir estos comportamientos temerarios. Esta iniciativa ya ha sido lanzada con éxito en varias ciudades españolas, como es el caso de Zaragoza, con resultados muy positivos.

Las situaciones económicas cambian y los precios del petróleo seguirán subiendo y bajando, pero la revolución tecnológica, medioambiental y social que traerá el transporte sostenible ha llegado para quedarse y seguir mejorando la vida de los ciudadanos y la movilidad de las ciudades. El cambio es imparable y tanto las empresas como los ciudadanos tenemos que contribuir para garantizar que se hace de la mejor manera posible, teniendo en cuenta las necesidades de todos los agentes implicados.