Palladium Hotel Group patrocina el AOVE para crear marca España

Más allá de quedarse en el sector hotelero, Palladium Hotel Group tiene como uno de sus objetivos principales establecer colaboraciones de patrocinio para crear sinergias con otros sectores y promocionar así la marca España.

Así, el grupo hotelero por primera vez ha querido impulsar el aceite de oliva virgen extra, probablemente el alimento que más caracteriza nuestra gastronomía, promocionando la Guía Evooleum, que cada año publica los 100 Mejores AOVE del mundo.

Si a esto le sumamos que Palladium Hotel Group está en un imparable proceso de expansión internacional que incluye su primera apertura en Manhattan, no hay duda de que su unión con Evooleum es "parte de nuestro compromiso por crear marca España", comenta Iñaky Bau, máximo responsable de la estrategia corporativa de marketing del grupo hotelero en América, España y Europa.

Precisamente, bajo su cargo, la compañía ha logrado establecer importantes colaboraciones, llegando incluso a convertirse en el patrocinador oficial del Real Madrid Baloncesto y de los New York Yankees desde el año 2020.

La unión de Palladium Hotel Group con Evooleum nació a través de un interés común, "la calidad, la materia prima, la innovación y, sobre todo, la personalización de la experiencia". Como parte de esta colaboración los clientes de los hoteles del grupo van a poder disfrutar de diferentes servicios y actividades concretas.

Así, los clientes VIP recibirán un pack especial formado por un ejemplar de la guía Evooleum junto a una muestra del que ha sido elegido el mejor AOVE del mundo en esta edición 2023.

Los restaurantes de Palladium también ofrecerán catas personalizadas, menús temáticos y actividades de oleoturismo.

De esta forma, sus huéspedes podrán realizar visitas a grandes olivares y observar cómo se elabora el AOVE en haciendas o almazaras históricas. "Incluso estamos trabajando para llevar el proyecto a una experiencia más holística incorporando el AOVE en los tratamientos de nuestros spas", añade Bau.

La oferta gastronómica de estos hoteles destaca por su alta calidad y variedad. Conocido por todos es el restaurante Etxeko Ibiza by Martín Berasategui del Bless Hotel Ibiza, uno de los más prestigiosos del grupo en España. Tras recibir su primera Estrella Michelin, el chef ha renovado su carta en la que el producto nacional tiene una gran relevancia. "El menú degustación, que consta de quince platos, es una reconceptualización de la gastronomía vasca con la presencia de ingredientes típicos de Ibiza", nos explica Iñaky.

Palladium Hotel Group es un auténtico referente en el sector gracias tanto a la calidad de sus servicios como a su histórico compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social, algo que la compañía quiere fortalecer con su nuevo proyecto, Palladium Cares, una identidad que engloba todas las acciones del grupo en materia de Responsabilidad Social Corporativa.

En palabras del propio Iñaky Bau, "Palladium Cares refuerza nuestro compromiso con las acciones de responsabilidad social y medioambiental que llevamos realizando desde nuestros inicios". En esta filosofía se enmarca el proyecto Cuatro Causas, que va a constar de cuatro fases distintas que corresponden a las estaciones del año.

"La actual está destinada a la protección de la infancia, después nos enfocaremos en las desigualdades, el cuidado de los mayores y, finalmente, las cuestiones medioambientales", aclara Iñaky. "La apuesta de Palladium ha sido poner el foco en el tema social. Sobre todo, el foco eran las personas, era lo que queríamos enfocar con el proyecto de Palladium Cares".

Palladium Hotel Group se encuentra en uno de los mejores momentos de su historia. Tras el daño ocasionado por la pandemia del Covid-19 al sector hotelero, el grupo está experimentando una destacable recuperación. De hecho, su último gran hito ha sido aterrizar el pasado mes de mayo en Estados Unidos, inaugurando su primer hotel en el centro de Manhattan.

"Llegar allí ha sido todo un reto", admite Iñaky Bau, "llevábamos mucho tiempo queriendo poner la bandera de Palladium en Estados Unidos. Los próximos meses vamos a operar el hotel con una marca blanca que hemos llamado 45 Times Square por su proximidad con el mítico cruce. La idea es mantenernos así durante un año o año y medio, hacer un parón para una pequeña reforma y ya reconvertirlo en un Only You". De esta forma, el de Times Square sería el primer hotel Only You fuera de España y el primero en instalarse en Estados Unidos.

La expansión de Palladium Hotel Group continuará a lo largo del año. "Hemos abierto cuatro hoteles en los últimos dos años, y a nivel internacional, tenemos planeado abrir un Only You en Venecia y uno de nuestros próximos objetivos es llegar a Oriente Medio".

Respecto a las previsiones de ocupación para este verano en España, Iñaky se muestra realmente optimista. "La meta para los meses de julio y agosto es ponernos en la línea de 2022, en torno al 80% o 90% en los hoteles que tenemos en Ibiza. Son los objetivos que tenemos y estamos seguros que podremos cumplirlos".