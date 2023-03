La Junta de Extremadura anima al sector vitivinícola a invertir en tecnología para potenciar el enoturismo

El director general de Agenda Digital, Pablo García, ha animado a los productores de vino en Extremadura "no solo recurrir a la tecnología para producir vinos con la mayor calidad posible sino para explorar aún más las posibilidades del enoturismo o el turismo rural como complemento de renta, que contribuya además a suavizar el impacto de coyunturas difíciles como las provocadas por la sequía o las alteraciones bruscas en los mercados".

Así lo ha asegurado este martes en las instalaciones del Museo de las Ciencias del Vino de Almendralejo durante los actos de inauguración del Wine Innovation Summit, una cita ineludible para las startups del sector en Europa, que este año recala en la capital de Tierra de Barros organizada conjuntamente por la Fundación Europea para la Innovación y el Ayuntamiento almendralejense.

Para García "invertir en innovación para el desarrollo del enoturismo en Extremadura supone aplicar las mismas soluciones por las que ya han apostado muchos de los ayuntamientos de la región con ayudas de la Junta para promover su patrimonio o recursos medioambientales según el modelo de destino turístico inteligente".

Ha recordado en este sentido que "las soluciones tecnológicas que hoy oferta el mercado no solo permiten guiar o hacer más cómoda una visita turística, sino intensificar la experiencia del visitante. No solo se trata de hacer más agradable la jornada para el que nos visita, sino de conseguir que vuelva o nos recomiende en su entorno. Estas tecnologías no solo nos permiten vender mejor nuestro vino, sino las experiencias y los atractivos ligados al conocimiento que el sector ha atesorado durante siglos".

El director general ha destacado asimismo durante su intervención el acto en el que participó este lunes en Toledo que sirvió para lanzar la Plataforma Agroalimentaria en Red (PAN), un proyecto de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH) promovido desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con fondos del Programa de Recuperación y que llevan a cabo conjuntamente las comunidades de Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León y La Rioja, que también se apoya en la tecnología para mejorar la rentabilidad y la competitividad agraria.

"Vamos a invertir veintisiete millones de euros en poner a punto una plataforma que integre tecnologías como la inteligencia artificial o el big data con las que proporcionar al sector agrario capacidad operativa para gestionar mejor los cultivos, proteger el medio natural o garantizar la trazabilidad de los productos del campo ante el consumidor final", ha señalado.

También se ha referido a la necesidad de apostar por la ciberseguridad para quienes hayan decidido migrar hacia un modelo de economía digital y a la reciente puesta en marcha del Digital Innovation Hub de Extremadura, "otro proyecto colaborativo concebido con ventanilla única en la que mostrar el catálogo completo de soluciones que oferta nuestro sector tecnológico".

De igual forma ha animado a los productores y bodegueros extremeños a aprovechar las oportunidades que surgirán de la mano de la incubadora tecnológica especializada en realidad virtual y aumentada cuya puesta en funcionamiento está prevista para este mismo año en Almendralejo "y que sin duda supondrá un acicate para el desarrollo no solo de los videojuegos sino de la industria 4.0 en la región".