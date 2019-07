Almeida: Las administraciones deben convertirse en proveedores de servicios

Madrid, 16 jul (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este martes que las administraciones públicas deben convertirse en proveedores de servicios para los ciudadanos, y se ha comprometido a trabajar en ese "reto" durante la legislatura que acaba de estrenar.

"Tenemos que pensar cómo ganamos esta cuarta revolución" propiciada por la transformación digital y tecnológica, ha apuntado Martínez-Almeida para inaugurar el segundo congreso anual de la patronal de las empresas de telecomunicaciones DigitalES.

En su opinión, "la administración tiene que ayudar a la sociedad a ganar ese futuro", que abre la revolución tecnológica que la inminente llegada de la quinta generación de comunicaciones móviles está llamada a catalizar.

La transformación digital, que "va a determinar el futuro de la sociedad", según el alcalde, no debe quedarse en facilitar el acceso electrónico a las prestaciones de la Administración, sino que se ha de producir "un cambio de paradigma en la forma de entender las relaciones entre ciudadanos y las Administraciones", que hasta ahora han ejercicio cierta "hegemonía".

En este congreso, que se celebra en Madrid durante dos días, DigitalES reúne a expertos en innovación y digitalización, así como a representantes de empresas tecnológicas e instituciones públicas para compartir su visión sobre el progreso digital, bajo el lema de "Technology is the new Rock&Roll".