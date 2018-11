IEI digitaliza su colección de pergaminos para acercarla a los investigadores

Lleida, 29 nov (EFE).- El Servicio de Patrimonio Bibliográfico y Documental del Instituto d'Estudis Ilerdencs (IEI) ha digitalizado su colección de pergaminos para que puedan ser consultados por investigadores y ciudadanos.

Según ha informado el IEI, la colección abarca los siglos XII al XVII, forma parte del Depósito del Archivo y proviene de un depósito de almacenaje de documentación establecido durante la Guerra Civil en el antiguo hospital de Santa Maria.

Asimismo, este depósito, junto con dos más, fueron establecidos por comisarios de la Generalitat en Lleida y, posteriormente, una vez tomada la ciudad por las tropas franquistas, pasaron a ser gestionados por el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (SDPAN).

En total, son un conjunto de unos 180 pergaminos agrupados según su procedencia con un resumen explicativo, ya que la mayor parte están escritos en latín.

De esta manera, se pueden localizar pergaminos procedentes de diferentes comarcas de la provincia como Garrigues, Noguera, Pallars, Pla d'Urgell, Segarra, Segrià o Urgell.

Además, en la colección también se pueden localizar una veintena de pergaminos del Antiguo hospital Santa Maria de Lleida que permiten mostrar y entender la vida de centro y su relación con la ciudad.

Finalmente, una cuarentena de pergaminos hacen referencia a órdenes militares, lo que permitirá analizar la Orden de Calatrava, fundada en Castilla en el siglo XII e introducida en la Corona de Aragón por Alfonso el Casto.

La digitalización del fondo, al que se puede acceder mediante el repositorio de objetos digitales implementado en la página web del IEI, es una acción que se engloba dentro del proyecto europeo "Community as Opportunity. The Creative Archives and Users Network", dirigido por Francesco Roberg.

El equipo que se ha encargado de la catalogación y digitalización del fondo en pergamino estaba formado por el profesor de la Universidad de Lleida Joan J. Busqueta, la historiadora Núria Preixens, historiadora, y la técnica del Servicio de Patrimonio Bibliográfico y Documental del IEI Sílvia Farrús.