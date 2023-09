Hasta un 91% de usuarias de LinkedIn afirma que ha recibido mensajes de ligoteo o inapropiados

LinkedIn es la red social laboral por excelencia y Tinder una de las páginas para ligar más populares, aunque parece que hay quienes las 'confunden' y tratan de ligar en la web que conecta a profesionales como si de Tinder se tratara.

Así lo asegura un alto número de usuarias, nada menos que el 91% de las mil mujeres activas en LinkedIn que han sido sondeadas en el estudio LinkedIn, ¿es el nuevo Tinder? Ese elevado porcentaje de mujeres asegura que ha recibido mensajes de ligoreo o inapropiados en LinkedIn al menos en una ocasión.

La mayoría de los mensajes inapropiados que reciben las mujeres en sus mensajes privados son proposiciones de citas románticas o sexuales (30,84%), a los cuales caso la mitad responde al remitente para decirle que "se ha pasado de la raya".

Las mujeres se sienten "molestas" (14,75%), "indiferentes" (13,42%) o "confundidas" (13,22%) cuando les tiran los tejos en LinkedIn y alrededor del 43% de las sondeadas ha denunciado perfiles de usuarios en múltiples ocasiones por intentar ligar con ellas.

Además, casi el 74 % de lasque utilizan LinkedIn ha reducido al menos una vez su actividad en la plataforma debido a la conducta inapropiada de otros usuarios.

LinkedIn no quiere que sus usuarios se dediquen a cuestiones al margen del trabajo, especialmente si se trata de ligar en una plataforma que no fue concebida para ello. Incluso sus políticas comunitarias dicen que LinkedIn es una plataforma para hacer contactos, pero no una plataforma de citas.

Escondidos tras una pantalla

Entre las sondeadas, el 30,23% aseguró que recibe mensajes insinuantes o inapropiados en LinkedIn "ocasionalmente (una vez al mes)", mientras que el 24,39% afirmó que le llegaban "muy a menudo (a diario o cada dos días)", el 20,8% decía que los recibía "a menudo (semanalmente)" y solo el 17,01% confesaba que "casi nunca (algunas veces al año)".

Que las "propuestas de encuentros sexuales o románticos" encabecen la lista puede atender, según el estudio, a que "nos atrevemos a decir o hacer cosas cuando podemos escondernos tras una pantalla", lo cual no es excusa para mostrar un comportamiento que incumple las políticas de LinkedIn.

De "molestas" a "acosadas"

En cuanto a cómo suelen reaccionar las usuarias de LinkedIn a las que les tiran los tejos en la red social laboral, el 43,44% mantiene que "responde al remitente y le deja claro que ese mensaje es inapropiado", el 22,95% "ignoró o elimino el mensaje" y el 17,21% "denunció o bloqueó el usuario".

El 14,75% de las encuestadas se sintió "molesta" al recibir uno de estos mensajes, el 23,42% se mostró "indiferente"; el 13,22%, "confundida"; el 9,94%, "preocupada"; el 9,73%, "incómoda" y el 9,53%, "acosada".

Denuncias y desconexión

Hay también un porcentaje de usuarias que se desconectó de la red social debido a esas comunicaciones que no vienen al caso en LinkedIn. El 43,24% de las sondeadas ha denunciado en "varias ocasiones" a un usuario por enviar mensajes insinuantes o inapropiados, el 36,85% lo ha hecho "una vez" y únicamente el 9,53% "nunca ha denunciado ningún incidente".

En cuanto a "qué medidas debería tomar LinkedIn para abordar el problema de los mensajes inapropiados o insinuantes", el 39% de encuestadas considera que se debe "incrementar la concienciación y la educación sobre comportamientos inadecuados", el 25,61% cree que hay que "implementar políticas y normas más estrictas" y el 24,34% piensa que la solución pasa por "inhabilitar los perfiles de los usuarios que envían mensajes inapropiados repetidamente".

Faltan los hombres

LinkedIn no es un sitio pensado para ligar, sino para afianzar relaciones profesionales. En este estudio se ha sondeado únicamente a mujeres y no se desvela un porcentaje de hombres que haya podido verse involucrados en algo similar, que también sería interesante conocer.

En todo caso, hay quienes utilizan cualquier red social para tratar de ligar y este hecho ha sido denunciado también por usuarios de Wallapop, la red social para comprar y vender cualquier cosa.