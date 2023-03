Los precios millonarios que se han pagado por los 6 NFTs más caros del mundo

Los coleccionistas de arte y objetos valiosos ya no se limitan a las obras de pintores y escultores. Con el auge del mundo digital y la tecnología blockchain se ha creado un nuevo producto de interés para este tipo de personas: los NFT o Non-Fungible Token; es decir, unidades de valor encriptadas que no son sustituibles, ya que, al igual que los cuadros de pintores famosos, no equivalen unas a otras. Por tanto, lo que se adquiere en cada subasta es el certificado de autenticidad de la obra.

Se trata de un mercado que cada vez adquiere más relevancia, hasta el punto que, según el reporte Research and Markets, se prevé que crecerá un 51% y facturará 278.000 millones de dólares (255.000 millones de euros) entre 2023 y 2028.

Y es que cada vez hay más personas dispuestas a pagar cantidades astronómicas por estos tokens, especialmente los famosos y las celebrities.

1. 'The First 5,000 Days'

Este collage de 5000 imágenes digitales es una obra de arte digital creada por Mike Winkelmann, también conocido como Beeple, para su serie Everydays. En abril de 2021, fue adjudicada en una subasta por 69,3 millones de dólares (57 millones de euros), logrando el hito de alcanzar el tercer puesto en precio de una obra de arte de un autor vivo, por detrás de Jeff Koons y David Hockney.

Este diseñador gráfico lleva 13 años generando una obra al día, y está detrás de otras imágenes y videos en los que abundan los dibujos animados, como los pikachus y supermarios, así como políticos y otras figuras de la cultura pop, a menudos en futuros distópicos.

De este mismo autor, se vendió la obra Human One, una escultura de más de dos metros, formada por pantallas LED que muestran imágenes distópicas. Fue vendida por 25 millones de euros.

Por último, otra de sus obras, Crossroad #1/1, en un primer momento se vendió por 66.000 dólares y unos meses después, por 6 millones. Se trata de un video de 10 segundos en el que aparece una figura, que muchos asocian con el político Donald Trump, tirado sobre un césped y con insultos escritos por el cuerpo, mientras la gente camina, ignorándolo.

2. 'Clock'

Clok es uno de los NFTs del artista Pak que componen la colección Censored, una serie de obras que se lanzaron con el objetivo de recaudar fondos para liberar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien se enfrenta a la extradición a los Estados Unidos y a la posibilidad de ser condenado a 175 años de cárcel. Así, en la obra aparece un temporizador que cuenta la cantidad de días que Assange ha pasado en prisión. Esta pieza se vendió por 52,7 millones de dólares (48 millones de euros), convirtiéndose en la segunda venta de NFT más cara hasta la fecha.

3. '101 NFT Bored Ape Yacht Club'

La empresa estadounidense Yuga Labs subastó la colección de NFT Bored Ape Yacht Club y el resultado superó sus expectativas: la oferta ganadora alcanzó los 24,3 millones de dólares (22 millones de euros). El paquete de no fungibles consistía en 101 imágenes de simios con expresión aburrida y tres NFT de "suero mutante". Cuando un token Bored Ape se combina con un token suero M1 o M2, permite al titular acuñar un nuevo Mutant Ape NFT que mantiene los mismos rasgos del Bored Ape original, pero se representa en un formato mutante.

4. CryptoPunk

Esta serie de 10.000 avatares pixelados fueron lanzados por primera vez en 2017 por los creadores Matt Hall y John Watkinson. En un inicio eran gratuitos, pero fueron ganando popularidad entre coleccionistas hasta alcanzar cifras astronómicas.

Por ejemplo, CryptoPunk # 7523 fue adquirido por 11,8 millones de dólares (10 millones de euros) por el empresario israelí Shalom Meckenzie, que es el mayor accionista de la empresa de deportes digitales DraftKings.

De la misma colección, el emprendedor Gary Vaynerchuck compró CryptoPunk #2140 por 3,95 millones de dólares (3,68 millones en euros) en junio de 2021.

5. 'Right Click and Save As guy'

Este NFT, reado por XCOPY, fue adquirido por el rapero Snoop Dogg por 7 millones de dólares (6 millones de euros) en diciembre de 2022. Este artista es un habitual en la compra de tokens y criptomonedas y cuenta con diversos CryptoPunks, Bored Apes, además de una segunda pieza de XCOPY que compró por 3,9 millones de dólares.

6. NFT Internet Source Code

Tim Berners-Lee es el autor de esta obra, vendida por la casa Sotheby's por 4,4 millones de dólares (4,7 millones de euros). Este token representa el código fuente original de la World Wide Web, es decir, el sistema para navegar y acceder a la información en Internet. Concretamente, los compradores adquirieron 9.555 líneas de código escritas en 1990-1991, una visualización animada de 30 minutos del código, un póster digital y una carta digital escrita por Berners-Lee en junio de 2021, reflexionando sobre su invención.