El buscaminas y el solitario llegan a Teams: la estrategia de Microsoft para fidelizar clientes

Esta semana, Microsoft ha añadido una nueva herramienta en Teams: una colección de juegos en su servicio de chat y llamadas. Esta nueva incorporación pretende consolidar a la aplicación como el principal software de trabajo, tras el boom que la empresa obtuvo en la pandemia. Con ello, busca aumentar el tiempo de uso de sus servicios para intensificar la fidelización de sus clientes.

La llegada de estos juegos no es ninguna casualidad, sino una estrategia de la empresa para incitar a los ejecutivos a renovar y ampliar sus suscripciones de Office 365. Este paquete, representó el 23% de los ingresos totales de la compañía en el tercer trimestre de este año.

No es la primera vez que la empresa fundada por Bill Gates lleva a cabo esta estrategia. En 1990, introdujeron el buscaminas y el solitario como una forma de que los usuarios se sintieran más cómodos con Windows y aprendieran a manejarse con el ratón. Al final, acabó siendo el pasatiempo más popular del sistema operativo, según informaba en 1994 The Washinton Post.

El solitario, el buscaminas o IceBreakers, un nuevo juego creado por la compañía para ayudar a los compañeros a relacionarse, son algunos de los que aparecen en el catálogo de Teams. Con esta prestación Microsoft trata de introducir un toque de diversión y fortalecer los vínculos laborales. Algo con gran relevancia en ciertos sectores donde prima el teletrabajo, y las interacciones sociales entre equipos son escasas o inexistentes. Aunque también puede usarse como un mero entretenimiento, puesto que el objetivo final es aumentar el tiempo de uso de los servicios.

La vuelta de estos pasatiempos vintage comienza con una melodía ochentera de quince segundos que es la presentación de 'Games of Work'. Estos juegos están adaptados para ser más competitivos e ir más en la línea del entorno laboral. Nicole Herskowitz, vicepresidenta corporativa de Microsoft, afirmó que "el modo de espectador mejorado permite a todo el mundo, tanto si está jugando activamente como si no, seguir la acción e interactuar con los jugadores en la pantalla", algo que sirve para involucrar a todo el equipo. Por el momento, esta actualización sólo está disponible para los usuarios con cuentas educativas o de empresa. No obstante, para poder usarse es necesario que el administrador lo autorice, por lo que puede no llegar de inmediato a los usuarios. Se espera que de cara al próximo año aparezcan nuevos juegos clásicos.

La inversión en juegos

La estrategia de los años noventa con el solitario tampoco fue la única inversión en entretenimiento por parte de Microsoft. En 2001, se lanzó Xbox y con ello llegaron una importante cantidad de actualizaciones y juegos, como el mítico Klondike, un videojuego sobre una granja que forma parte de la aplicación Microsoft Solitaire Collection para Windows.

Más recientemente, en enero de este año, la compañía anunció sus planes de adquisición sobre Activision Blizzard, una empresa de videojuegos - entre los que destaca Call of Duty - por cerca de 69.000 millones de dólares. El acuerdo aún debe ser ratificado por las autoridades reguladoras pertinentes.