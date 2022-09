Japón declara la guerra a los disquetes para mejorar la eficiencia de la administración pública

El funcionariado de Japón se despide de los disquetes, CD y minidisc. El gobierno nipón ha decidido plantar cara a la tecnología anticuada después de que un comité estatal revelase que su uso aún era muy común dentro de la administración pública como en el envío de solicitudes y otros formularios. Se llegaban a emplear en cerca de 2.000 instancias.

Taro Kano, ministro de Digitalización, ha criticado que se siga usando este tipo de tecnología, ya que en los últimos años han surgido diferentes sistemas mucho más eficientes. La Agencia de Digitalización de Japón está preparándose para adaptarse a los nuevos servicios en línea que sustituirán a los antiguos sistemas.

Digital Minister declares a war on floppy discs.

There are about 1900 government procedures that requires business community to use discs, i. e. floppy disc, CD, MD, etc to submit applications and other forms. Digital Agency is to change those regulations so you can use online.