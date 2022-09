Apple cada vez pisa más los talones a Android con su modelo de negocio

Apple ha logrado que sus dispositivos móviles sean los más usados en EEUU, logrando superar a Android. Como señala Counter point Research, desde su salida al mercado en 2007, por primera vez han logrado superar el 50% del mercado, en el segundo trimestre del año. La compañía estadounidense sigue expandiendo su modelo de negocio a las finanzas o a la salud.

El modelo de negocio de la empresa de Steve Jobs va más allá de la venta de smartphones, algo que se ha mostrado en la presentación de los resultados en julio. Unas cifras que se basan en la "basa instalada activa", según Luca Maestri, responsable de finanzas de Apple que denomino como "el motor de nuestra empresa". Y es que, más allá de la venta de dispositivos móviles la empresa ha creado una serie de servicios que el usuario deberá pagar a la compañía, aunque el móvil sea de segunda o de tercera mano, Estos servicios cada vez son mayores como Apple TV+, Apple Music, Apple Fitness+, Apple Arcade, iCloud, Apple Podcasts, Apple Books y Apple Pay. Un mundo diseñado para que, aunque no se compre a la propia Apple los dispositivos solo por su uso la compañía tenga una retribución. El número de usuarios de estos servicios asciende a 860 millones de personas.

Been Wood, analista de CCS Insight, en declaraciones para el Financial Times, estima que "no es que estemos viendo un gran año en el que Apple aumenta su participación de mercado en un 10 o 15%, sino que existe esta combustión lenta en la que silenciosamente obtiene más participación cada año".

En el mundo la cifra de mercado de ambas empresas difiere mucho del mercado americano. En 2020, según datos de IDC, una consultora tecnológica, Android tenía el 84% del mercado global y Apple el 16%. Según datos de Statista en 2022, la situación es más ventajosa para Apple. Android cae hasta el 69,74% en enero de 2022 mientras que Apple cada vez se encuentra más cerca de hacerse con el 33% del mercado. Lo que significaría que 1 de cada 3 móviles del mundo sería de la compañía dirigida por Tim Cook.

En sus cuentas del segundo trimestre de 2022, la compañía mostró que había batido un nuevo récord con 97.300 millones de beneficios, un 9% más que el año anterior. Su apuesta por los servicios ya supone su segunda fuente de ingresos solo superada por los iPhone. En ambas aumento sus beneficios en comparación con el 2021. La venta de iPhone sigue en la primera posición obteniendo 50.570 millones de dólares, un 2.632 millón más que en el mismo periodo de 2021. En segunda posición, las ganancias netas de los servicios fueron de 19.821 millones casi 3 millones en marzo del 2021.

Este miércoles se espera que Apple lance el nuevo iPhone 14, creando expectación sobre cómo serán las mejoras de este dispositivo Lo que hará que los apasionados del mundo de la compañía de la manzana mordida se lancen en masa a por el nuevo smartphone, como ha ocurrido en otras ocasiones. Lo que predeciblemente aumentará el mercado de segunda mano de los modelos anteriores. Y así el número de personas que pagan por los servicios de la compañía siguen aumentando.