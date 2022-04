La igualdad se abre camino en el entorno científico tecnológico

Carmen Apolo Mérida

Mérida acoge las jornadas "Género y Ciencia: Construyendo un horizonte para Europa" encuadrada en el marco del proyecto GenderSMART y del I Plan de Igualdad de Oportunidades del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX).

La jornada de trabajo fue inaugurada por el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España, quien ha destacado "la intención y trabajo de la Junta de Extremadura en profundizar sobre la aplicación del principio de igualdad de oportunidades y la inclusión de la perspectiva de género, dentro del entorno científico tecnológico".

El consejero ha destacado que en esta jornada estarán presentes responsables del diseño de políticas de investigación e innovación y financiación de ésta, personal de la Universidad de Extremadura, centros de I+D, tecnológicos, centros de enseñanza y formación, empresas y cooperativas del sector agroalimentario, organizaciones agrarias y sindicales, consultoras, entre otros colectivos, "trata de aportar información de interés para integrar los estudios de género en la I+D y promover la igualdad de oportunidades en el ámbito del trabajo científico".

A su juicio, las estrategias institucionales y las acciones de investigación sensibles al género generarán procesos de innovación mejorados, relevantes y totalmente inclusivos identificando desafíos como construir una cultura de igualdad de género; desarrollar medidas equitativas de apoyo a la carrera; reformar la toma de decisiones y la gobernanza; integrar el género en la financiación, la investigación y la enseñanza.

Además, ha destacado el papel que desde CICYTEX se viene realizando en los últimos años en el contexto extremeño de la ciencia, la tecnología y la innovación, dentro del compromiso con la igualdad, y de ahí, la puesta en marcha recientemente de su I Plan de Igualdad de Oportunidades para empleadas y empleados públicos de este centro de investigación.

Rafael España ha estado acompañado por la consejera de Igualdad y Cooperación al Desarrollo, Isabel Gil Rosina, quien ha resaltado que las políticas de igualdad "no pueden ser un compartimento estanco ni pueden trabajar en una especie de isla de su propia estructura". Asimismo, ha valorado los proyectos y la perspectiva de género con las que se vertebran las políticas de Economía, de Ciencia e Investigación desde la Junta de Extremadura.

Gil Rosiña ha destacado también que en las cuestiones de Igualdad "la voluntariedad no ha funcionado mucho en estos últimos años en España". De ahí, ha añadido, que se tenga que instar a la obligatoriedad de la norma con los planes de igualdad en las empresas. "Esto va a permitir la apertura de una mirada completa a un país que quiere ser mejor, no porque quiera ser igualitario desde un punto de vista de justicia social, sino también un país que quiere ser más productivo y mejor. Por eso no puede desaprovechar la mitad del talento, de la capacidad de crear y de investigar".

Programa jornada

Por tanto, la jornada, 'Género y Ciencia: Construyendo un horizonte para Europa', trata de responder a preguntas como '¿Qué significa abordar los proyectos de I+D+i con perspectiva de género?', '¿cómo integrar el género en la investigación e innovación del sector agroalimentario?' y '¿cuál es la política de la Unión Europea y las líneas prioritarias a desarrollar en relación con Género y Ciencia?'.

El programa está dividido en dos partes. En la primera se informa de las políticas europeas y nacionales para promover la Igualdad de Oportunidades en investigación e innovación. Intervienen en este bloque la directora del Centro de Género y Ciencia del Instituto de Sociología de la Academia Checa de Ciencias (ISAS) de República Checa, Marcela Linková, y la directora de la Unidad Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación (MCINN) de España, Zulema Altamirano Argudo.

La segunda parte está dedicada al Género en la Investigación y la Innovación en el sector Agroalimentario. El ponente de este bloque es el consultor y profesor universitario, perteneciente a la Agencia Yellow Window y al Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po) de Francia, Maxime Forest.

Además, está prevista la intervención de la investigadora en estudios de género en la Universidad de Wageningen (Países Bajos); Margreet van der Burg, y de la directora de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, Carmen Moreno Vargas.