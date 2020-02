El mítico retiro suizo pionero en longevidad, que tuvo como paciente al Rey Juan Carlos, llega a Madrid

Clara Buedo Madrid

¿Qué tienen en común el Rey emérito y Mijaíl Gorbachov? Además de ostentar el cargo de Jefes de Estado, ambos hicieron turismo celular en pro de la longevidad a orillas del lago Lemán.

No sabemos si coincidieron, pero sí sabemos que las paredes de Clinique La Prairie (Montreux, Suiza), valen más por lo que callan que por lo que cuentan Porque esa es una de las mayores consignas de este complejo precursor en revertir el proceso de envejecimiento: primar la exclusividad y asegurar la absoluta privacidad de sus pacientes.

La Prairie

¿El principal motivo de peregrinaje? Su plato estrella, la llamada Terapia Celular, una técnica pionera con efectos regenerativos, vigorizantes y rejuvenecedores sorprendentes, aunque no nueva, se documentan vestigios en el Papiro de Ebers de 1550 a.C., en el que Paracelso rubricó el famoso "igual se cura con igual", corazón cura a corazón, hígado cura a hígado.

Bajo esta premisa, el Dr. Paul Niehans ante la urgencia de trasplante que requería un paciente a quien le habían extirpado la tiroides y, por error, también le cercenaron la paratiroides, se le ocurrió la rocambolesca idea de macerar la glándula de un buey, añadió un pellizco de sal e inyectó esta solución al paciente.

Su mejoría no solo fue notable, sino que vivió 30 prósperos años más gracias a esta solución improvisada. Años más tarde, en 1931, Niehans instauró Clinique La Prairie, centrándose en exclusiva en la implantación de células frescas llamadas "vivas", en las cuales se conserva intacta la estructura y el contenido bioquímico de las mismas. La evolución hasta la actualidad, ya es historia, pero los logros obtenidos en el camino le han valido para perpetuar su reputación como una de las mejores clínicas para frenar el proceso de envejecimiento y solicitado destino de bienestar de alto nivel del mundo gracias a su enfoque holístico de medicina preventiva con más de 50 especialidades clínicas.

Jeques árabes, aristocracia y realeza, magnates de los negocios, actores y cantantes, primeros ministros o generales franceses. La agenda de La Prairie está rubricada por los grandes nombres de la Historia universal. "Clientes de nacionalidad china de muy alto nivel adquisitivo ingresan unos días en la clínica de Suiza para hacerse un makeover dental completo", asegura Álvaro Betancourt, Director General de Clinique La Prairie Aesthetics & Longevity Suite, la primera flagship de la enseña suiza que acaba de abrir en Madrid (C/ Fortuny, 6. cliniquelaprairie.es), en un intento de poner en valor el elevado nivel del concepto de lujo de La Prairie.

La delegación madrileña no tendrá las instalaciones de la casa madre suiza, "En la zona de hospital de Montreux, ahora se han construido en la azotea suites de lujo de 300 m2 con vistas a los Alpes y al lago Lemán para garantizar la comodidad y privacidad de los pacientes", continúa Betancourt, algo que no habrá en Madrid, pero sí cuatro cabinas espaciosas y bien acomodadas donde realizar los tratamientos más punteros en Medicina Estética, el pilar sólido sobre el que se sustentará la nueva clínica de Madrid.

La Prairie

"Hemos incorporado lo más avanzado en aparatología, como Ultraformer III, la última tecnología en ultrasonidos para combatir la flacidez a nivel dérmico y muscular, o Regen Lab Cellular Matrix, un dispositivo médico de centrifugado del plasma rico en plaquetas a través de un vial que incorpora Ácido Hialurónico natural, no reticulado, que supone un avance en el tratamiento con plasma", comenta la Dra. Mª Rosa García Maroto, Directora Médica del Área Médico Estética. Otros tratamientos: el método de criolipólisis más mediático, Coolsculpting, la solución más innovadora y no invasiva para el remodelado corporal reduciendo las células grasas mediante enfriamiento controlado; el exclusivo láser Genesis xeo® Cutera, un sistema basado en luz pulsada y láser completamente personalizable optimizado para tratar una amplia gama de problemas estéticos como telangiectasias o arañas vasculares y capilares rotos, hiperpigmentación, arrugas y revitalización de la piel con un único dispositivo; o Hollywood Peel, el tratamiento de las celebrities, una combinación de principio activo puro, como el carbón activado, único absorbiendo impurezas profundas, que se combina con la acción del láser para limpiar, pulir y perfeccionar la piel en tiempo récord.

La Prairie

Cualquier protocolo médico comienza por un análisis exhaustivo del estado de la piel a través del sistema Visia, el método de diagnóstico en 3D más avanzado del momento que permite visualizar la piel en tres dimensiones mediante un análisis instantáneo de las preocupaciones características de la piel: pigmentación (la visible y la que todavía no se ha manifestado pero está en ciernes), arrugas de expresión, nivel de dilatación del poro, flujo sanguíneo, nivel de grasa o pérdida de densidad, esto permite registrar el progreso y los resultados en las distintas fases del tratamiento además de reflejar no solo la edad cronológica actual, sino a 80 años vista. Aunque el plus en La Prairie Madrid no solo son sus punteros tratamientos estéticos, sino la atención médica exclusiva, la privacidad gracias a sus espacios VIP y la discreción, mucha discreción, incluso tienen una puerta secreta para preservar el anonimato de quien entra y sale.