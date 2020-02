Cuatro hoteles madrileños para vivir ARCO a todo lujo

Paco Vega Madrid

Con motivo de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, que se celebra del martes 26 de febrero al domingo 1 de marzo, los expertos de Hoteles.com han seleccionado cuatro grandes alojamientos en el corazón de la capital española que permiten obtener una dosis extra de arte.

The Pavilions Madrid Hotel

En este moderno hotel gira todo en torno al arte. De hecho, todo su diseño es obra de la Galería Álvaro Alcázar, expositora en ARCO. Desde las zonas comunes hasta las habitaciones y suites, el arte baña cada rincón y todos y cada uno de los detalles están estudiados para ofrecer al huésped una experiencia total. Además de sacar tu lado más artístico, podrás disfrutar de todas las comodidades de un hotel de lujo y de la inmejorable ubicación de The Pavilions Madrid Hotel, justo al lado de la Castellana.

Hotel Puerta América

Este es uno de los hoteles más originales y vanguardistas de Madrid y de toda España. Con un total de 315 habitaciones, entre las que se encuentran las diseñadas por la arquitecta Zaha Hadid, el Hotel Puerta América es la opción ideal para los más atrevidos. Además, el hotel cuenta con piscina al aire libre, gimnasio y discoteca, así como varios restaurantes y bares y unas vistas maravillosas de la ciudad de Madrid. ¿Un último apunte? Está muy bien conectado con Ifema.

Hotel Only YOU Atocha

Con un diseño moderno y de una estética inmejorable, el Hotel Only YOU Atocha goza, a su vez, de una ubicación inmejorable. Pegado a la estación de tren, es el lugar perfecto para descansar y desconectar después de un día en ARCO, siempre rodeado de arte. En este caso, el plus extra lo aporta su increíble brunch, uno de los mejores de la ciudad, disponible cada domingo. Apura al máximo tu escapada y date un homenaje.

Room Mate Óscar, Madrid

En pleno corazón de Madrid, rozando la Gran Vía, se encuentra el Room Mate Óscar, uno de los hoteles más populares de la capital. Sus 74 habitaciones presumen de un diseño rompedor, que destaca incluso más cuando hablamos de sus zonas comunes. Si quieres combinar el arte y el turismo en tu viaje, esta es nuestra recomendación estrella. Y si te gusta la fiesta no puede haber una mejor opción.