Prada se compromete con Nueva York a que sus empleados reciban cursos de respeto racial

La noticia saltó a finales de 2018 a raíz de una de las colecciones de Prada, que incluía una serie de figuras que muchos entendieron como una caricatura de la población afroamericana. La firma de lujo italiana enseguida retiró los productos y el Ayuntamiento de Nueva York comenzó una investigación, cuyo resultado se conoció ayer.

La marca italiana de lujo Prada se ha comprometido ante la ciudad de Nueva York a adoptar medidas para luchar contra el racismo, según el anuncio difundido el miércoles por el Ayuntamiento. Así, los empleados neoyorquinos y los responsables en Milán de Prada harán un curso sobre la igualdad de trato de las minorías.

Thanks to #blackface @Prada, now you can take #sambo home with you for the holidays #StopRacism #StopBlackface #StopPrada pic.twitter.com/5t2cvosLIF