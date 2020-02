Los 30 millones del polo de Novak o cómo Uniqlo, Lacoste y Nike se roban a Djokovic, Federer y Nadal

Yago Gantes Madrid

Dominic Thiem, que cayó frente a Novak Djokovic en la final del Australia Open, Alexander Zverev o Daniil Medvédev -los tres veinteañeros- están llamados a ser las estrellas del tenis del futuro. Sin embargo, los treintañeros Rafael Nadal (ganador del Roland Garros y el US Open de 2019), Roger Federer (ganador de Wimbledon 2019) y Novak Djokovic, que ha revalidado este año la victoria en el Abierto de Australia de 2019, no les están dejando dar le paso. El mítico trío no solo lidera desde hace años el podio de la ATP, sino que las marcas del deporte, en concreto Lacoste, Uniqlo y Nike; se los rifan (y se los roban).

Novak Djokovic, de Uniqlo a Lacoste

Novak Djokovic, Lacoste. Foto: EFE

El polo verde que vistió Djokovic durante el grand slam australiano se puede adquirir por 100 euros, pero a Lacoste le cuesta 30 millones de dólares al año patrocinar al serbio. El nuevo número uno del mundo se pasó en 2017 del Zara japonés, Uniqlo, a Lacoste, histórica marca francesa del mundo del tenis. Un movimiento que fue más allá de lo económico: Djokovic recibió mejores ofertas de patrocinio de compañías como Nike o Adidas, sin embargo, se decidió por la firma francesa porque no quería compartir marca con otras grandes figuras del tenis.

Esta estrategia de marketing de Lacoste no solo le ha costado 30 millones de dólares, sino que ha suscitado criticas, como la de la tenista francesa Alize Cornet, que abandonó a Lacoste por Lotto y criticó el exceso de apoyo de la compañía gala por el tenista serbio.

Roger Federer, de Nike a Uniqlo

Roger Federer, de Uniqlo. Foto: Reuters

El tenista con mayor número de grand slams, uno por encima de Nadal y tres más que Djokovic, tenía 36 años cuando rompió, en 2018, 24 años de patrocinio con Nike, para irse con Uniqlo. Y lo hizo, según apuntó la prensa norteamericana, por unos 30 millones de dólares al año y durante 10 años. Es decir, el deportista suizo sumará 300 millones de dólares cuando tenga 46 años, edad en la que se intuye no estará jugando al tenis de manera profesional.

"Estoy enormemente comprometido con el tenis y con ganar torneos. Pero, al igual que Uniqlo, siento un gran amor por la vida, la cultura y la humanidad. Compartimos la pasión por crear un impacto positivo en el mundo que nos rodea y estoy deseando que combinemos nuestros esfuerzos creativos para ello", aseguró el tenista.

Rafael Nadal, siempre Nike

Rafael Nadal, de Nike. Foto: Reuters

El tercero de este trío es el tenista español, que mantiene su alianza con el gigante deportivo americano desde hace años. Una alianza que tiene mucho que ver con la imagen del Rafael Nadal, siempre asociada al esfuerzo, al compromiso y al trabajo. El tenista es reflejo del rédito de patrocinios "a largo plazo y con consistencia", explica Carlos Cantó, CEO de SPSG Consulting y autor del Barómetro de Patrocinio Deportivo 2018, pues "desde hace muchos años cuatro marcas se sitúan siempre en los primeros puestos". Se trata de Nike, Kia o Mapfre.