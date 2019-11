¿Cuánto cuesta producir un perfume? Así es House of Sillage, el más caro del mundo

Status Madrid

Medio millón de euros. Es lo que cuesta el perfume más caro del mundo, y su onerosidad va más allá del valor de su jugo.

El responsable del elevado precio de esta joya firmada por House of Sillage, es su frasco, fabricado en oro blanco, ónix cortado a mano, platino y diamantes. Probablemente, Nicole Mather, su creadora, quiso con Dignified Privée, el nombre de esta selecta edición limitada masculina, atraer a ese público hastiado de vagos conceptos olfativos que buscan la diferenciación en un mercado sobresaturado. "Existe la teoría de que acceder a pagar un elevado precio es una forma que tiene cierta élite de consumidores de asegurarse de que su perfume no sea masivo. Esa es una de las razones del éxito de la perfumería niche", comenta François Hénin, fundador de Jovoy Paris Parfums Rares, "cada vez me encuentro más personas que buscan la rara perla. El máximo lujo es obtener un perfume hecho a medida o personalizado, pero para este tipo de experiencia se necesita un presupuesto de miles de euros".

¿Cuánto cuesta realmente producir un perfume? Hay muchos factores implicados en su precio, "Un perfume de 50 ml puede tener unos costes de 12 euros (jugo, frasco y packaging). Un distribuidor puede comprar esa fragancia a la marca por unos 25 euros, quien a su vez vende a las tiendas a unos 60 euros. Y luego, las tiendas aplican su margen y lo venden a 120 euros", desvela Abel Díaz, consultor de marketing y fundador de StudioSmith Showroom, distribuidor de marcas de autor. A veces la justificación es la elevada calidad de la materia prima, "algunos ingredientes, como el vetiver, han incrementado mucho los precios últimamente", comenta Abel. "Iris de Phat a 1.400 € por 30 ml es bastante caro. La razón proviene del extracto de Iris natural en una cantidad y calidad absolutamente inigualables", añade Hénin (el kg. de Iris puede llegar a alcanzar los 60.000 €). El Oud, otro de los grandes ingredientes de la perfumería, se obtiene de los árboles de Aquilaria, cuya madera reacciona ante el ataque del hongo Phialophora Parasítica segregando una resina oscura y densa de un olor intenso, profundo y único. Puede tardar hasta treinta años en desarrollarse y el coste de 1 kg. de la mejor calidad puede alcanzar los 100.000 €.

Pero, según los expertos, hay otros factores que impone la dinámica del mercado, "las marcas comerciales han visto cómo su imagen se ha devaluado debido a las guerras de precios y de descuentos ofrecidos por las cadenas de perfumería y determinados actores que solo operan online. Este fenómeno ha obligado a las marcas a elevar sus precios para posicionar y diferenciar sus productos frente a la competencia. Algo que también ha influido al sector niche", según Jean-Luc Gardain, director general de Le Secret du Marais, perfumería de fragancias artísticas. A pesar de ello, la evolución es directamente proporcional, cuanto más se eleva el precio de las fragancias, más aumenta la demanda. El desarrollo de los últimos cuatro años para los perfumes en general ha sido en torno a un 4 por ciento. El perfume selectivo es el que más ha crecido, unas décimas por encima del resto del mercado (971 millones de los 1.400 millones de euros al año), según datos de Stanpa (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética). Pero el sector nicho no se queda atrás.

Las marcas europeas muestran un crecimiento general de dos dígitos en 2018 (10,4 por ciento), con un crecimiento excepcional de un 14,7 por ciento para las marcas más grandes y un buen rendimiento (4 por ciento) para marcas pequeñas y medianas, según datos del economista Marco Richetti, recabados del Observatorio Económico de Perfumería Artística, organizado por Pitti Immagine en el marco de la 17ª edición de Pitti Fragranze. ¿Cómo se atisba el futuro? La sostenibilidad y la invasión del niche por parte de los grandes competidores del mercado tendrán su impacto en el precio, pero esto es harina de otro costal