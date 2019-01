Más de 3.000 personas recuerdan a Marta del Castillo y piden "justicia" porque "hay culpables sueltos"

Más de 3.000 personas han recorrido al mediodía de este sábado, 26 de enero, las principales vías del centro de la ciudad de Sevilla para recordar a la joven Marta del Castillo desaparecida y asesinada a manos de Miguel Carcaño el 24 de enero de hace ahora diez años, y reclamar "justicia" porque "hay culpables sueltos".

Los padres de la joven, Antonio del Castillo y Eva Casanueva han encabezado una marcha, que ha comenzado a las 12,00 horas de este sábado en los jardines de Murillo y ha concluido en la plaza de San Francisco, portando una pancarta en la que se podía leer 'Todos somos Marta. Repetición del juicio'.

La familia ha estado acompañada por familiares de víctimas "a los que la Justicia les ha dado de lado", como ha dicho a los medios la propia Eva Casanueva, como la madre de Sandra Palo, Marianela Olmedo, madre y expareja de los fallecidos en el doble crimen de Almonte (Huelva); o Joaquín Begines, padre de la niña muerta en el triple crimen de Dos Hermanas (Sevilla). Además, dirigentes políticos como Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior y exalcalde de Sevilla, o Francisco Serrano, portavoz parlamentario de Vox, han querido mostrar su apoyo a la familia.

Justo minutos antes del inicio de la manifestación, los padres y abuelo, José Antonio Casanueva, se han desplazado unos metros hasta el Palacio de Justicia de la ciudad de Sevilla en el Prado de San Sebastián para depositar una flores con una foto de Marta y un lema: "España no te olvida, la Justicia, sí".

Cabe recordar que por estos hechos la Audiencia de Sevilla condenó en enero de 2012 a 20 años cárcel a Carcaño por un delito de asesinato. Posteriormente, el Tribunal Supremo le añadió un año y tres meses más de prisión por un delito contra la integridad moral.

Por su parte, la Audiencia absolvió al resto de acusados, el hermano de Carcaño, Francisco Javier Delgado; la novia de éste, María García, y Samuel Benítez. Anteriormente, el entonces menor de edad Javier García, alias 'El Cuco', fue condenado a dos años y once meses de internamiento por un delito de encubrimiento.

Los 3.000 asistentes a la manifestación, según han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, han recorrido la calle San Fernando y la avenida de la Constitución mostrando su apoyo a la familia, reclamando Justicia y, sobre todo, pidiendo "la repetición del juicio", pues para la familia existen "incongruencias y elementos que no concuerdan" entre las dos sentencias existentes, por ello buscan "un juicio más imparcial" frente a la "mala praxis" existente en la acción del tribunal de la Sección Séptima que juzgó a los mayores acusados por estos hechos.

"Todos somos Marta", "Queremos Justicia", "Esta Justicia es una mierta", "Justicia para Marta", "Si no escuchas mi voz para que quieres mi voto", "Hay culpables sueltos" o "Repetición de juicio" han sido algunos de los lemas que han ido expresando los manifestantes, quienes han portado 19 pancartas, la principal -'Todos somos Marta. Repetición del juicio-', una por cada comunidad autónoma con diferentes casos similares que han ocurrido en el territorio nacional y otra pancarta por todos los desaparecidos y asesinados en España.

A la llegada de la manifestación a la plaza de San Francisco se ha guardado un minuto de silencio por Julen, cuyo cuerpo sin vida ha sido hallado en la madrugada de este sábado en el pozo donde cayó en el municipio malagueño de Totalán. A continuación se ha leído un manifiesto de agradecimiento al apoyo recibido y ha intervenido, entre otros, el padre de Marta, concluyendo el acto con una suelta de palomas "para que vuelen allá donde vuestras almas se encuentren", en alusión a Marta y otras víctimas de crueles crímenes y desapariciones.

"Después de diez años, seguimos en las mismas"

"Después de diez años seguimos en las mismas, pues como sabéis el cuerpo de Marta todavía no ha aparecido", éstas han sido las primeras palabras a los medios de un afectado Antonio del Castillo, quien se ha referido a los reportajes y programas emitidos en los últimos en distintas televisiones sobre lo que pasó hace diez años en el piso de León XIII de Sevilla. Es "inaudito" ver al hermano de Carcaño y su novio, con el rostro cubierto, y diciendo en el caso de María García que estaba en el piso estudiando "desde las 22,00 hasta las 02,00 horas", pero después la Justicia "dice que yo me equivoqué de ventana" cuando estuve aquella noche en el piso buscando a Marta.

"Por eso hemos dejado el ramo de flores en lo que se supone que es el Palacio de Justicia, porque aquí no se ha hecho justicia, existiendo dos sentencias distintas" de los mismos hechos.

A pesar de que "todos sabemos la motivación de los jueces para exculparlos y aunque lo pusieran por escrito, el pueblo de España sabe lo que pasó". Por su parte, Eva Casanueva ha agradecido a "todos los que están aquí y los que están de corazón" por el apoyo durante "estos largos diez años de angustia, pena y rabia", subrayando que este acto es de recuerdo y homenaje a Marta y a todas las víctimas a las que "la Justicia les ha dado de lado".

La familia de Marta del Castillo, además del acompañamiento y calor en este sábado de miles de ciudadanos que de forma particular se han acercado a la manifestación, ha contado con el respaldo de dirigentes políticos de PP-A y Vox.

Así, han asistido el diputado en el Congreso, exministro del Interior y exalcalde de Sevilla Juan Ignacio Zoido, acompañado del vicesecretario de Organización del PP-A, Toni Martín, la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, y otros dirigentes populares, y el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Francisco Serrano.

Zoido, en declaraciones a los medios, ha recordado que, "los que vivimos este caso desde el primer momento con la familia, tenemos roto el corazón y cada vez que haya una iniciativa tenemos que estar con ellos, que están absolutamente rotos".

El diputado en el Congreso del PP ha insistido en que "tenemos que hacer todos los esfuerzos para llevar la tranquilidad al ánimo de la familia, que no ha podido pasar el duelo, no sabe dónde está su hija, sólo que la perdieron y no saben qué hicieron con ella".

Prisión permanente revisable

"Para crímenes de estas características desde el PP impulsamos la prisión permanente revisable, porque era de justicia que se hiciera. Mientras no se esclarezca qué pasó con Marta y tanto desaparecidos que desgraciadamente tenemos en España, el PP estará impulsando medidas", ha asegurado.

Por su parte, Francisco Serrano, en nombre de su partido y de forma personal, ha asistido a la manifestación para apoyar a una familia que "sufre desde hace diez años una tortura, primero la pérdida de su hija y después no saber dónde está su cuerpo".

Para Serrano, casos como éste tienen "fácil solución" con la prisión permanente revisable. "Si al autor, ya condenado, no le merece la pena o no le compensa decir dónde está el cuerpo, que sepa que va a estar en la cárcel de forma permanente mientras no lo diga y termine la tortura para la familia". "Tiene que saber que seguirá en prisión y no tendrá permisos penitenciarios, que es la única forma de hacer la justicia que pide el pueblo".

"La solución para que en asesinatos tan repugnantes, deplorables y socialmente rechazables como éste los autores respondan es la prisión permanente revisable", ha insistido, lamentando que en el caso de Marta del Castillo el autor, Miguel Carcaño, "nos ha tomado el pelo sobre el paradero del cuerpo a los jueces, familia y al pueblo español". "Eso sí, ahora se quiere acoger a permisos penitenciarios, que no están justificados en este caso".