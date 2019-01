Un hombre presume ante una mujer negra en Vitoria de "haber matado gente como tú"

El Ayuntamiento de Vitoria investiga un posible incidente de motivación racista grabado por un ciudadano, en el que, durante una discusión entre una mujer de raza negra y el conductor de un autobús municipal, se escucha la voz de otro viajero que se presenta como militar y que presume de llevar "20 años matando gente como tú", refiriéndose, al parecer, a la mujer de origen africano.

El video del altercado, que aparentemente se produjo este pasado miércoles en Vitoria, ha sido difundido por su autora a través de las redes digitales. La grabación se inicia con la discusión que mantienen el conductor de un autobús municipal con una pasajera que acaba de acceder al vehículo junto a sus dos hijas, de corta edad.

El chófer recrimina a la mujer, de raza negra, que haya entrado en el autobús sin haber plegado antes el patinete que llevaba con ella, lo que, al parecer, no está permitido por la normativa. En el transcurso de la discusión, la mujer argumenta que plegará el patinete una vez se instale en el vehículo, con el fin de no dificultar el acceso de otras personas que también quieren acceder al transporte público.

Amenazas e insultos

Además, argumenta que una de las niñas que la acompaña tiene "necesidades especiales". La autora del vídeo explica en él que la menor sufre algún tipo de patología mental. En un momento dado, en el vídeo se escucha la voz de un pasajero que, dirigiéndose -al parecer- a la mujer negra afirma lo siguiente: "Soy militar; llevo veinte años matando a gente como tú".

Aunque no se pueden apreciar en el vídeo, la autora del mismo afirma, a través de textos añadidos a la grabación, que la mujer también sufrió otros insultos y amenazas, como "inmigrantes de mierda, hijos de puta"; "asco me dais, putos negros", "vete a tu puto país"; o "porque eres mujer, que si no, te daba". La autora de la grabación asegura, además, que la mujer abandonó finalmente el autobús, llorando, y que en un vehículo lleno de viajeros, solo ella y otra persona apoyaron a esta persona.