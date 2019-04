TMB dice que ya son 25 los trabajadores del metro con afectaciones en pleura

Barcelona, 10 abr (EFE).- Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) ha informado este miércoles de que ya son 25 los trabajadores con problemas pleurales por exposición al amianto, al sumar tres más a los 22 ya conocidos.

De estos 25, 22 presentan engrosamientos pleurales, dos, placas pleurales no calcificadas y uno, placa pleural calcificada, "que no se pueden considerar una patología grave y no han requerido tratamiento médico, solo se ha recomendado un control periódico más frecuente dentro del programa de vigilancia", asegura TMB en un comunicado.

A estos 25 trabajadores, se deben sumar tres más que están en situación de incapacidad temporal en periodo de observación por posible enfermedad profesional, a la espera de pruebas y estudios que permitan hacer un diagnóstico definitivo, ha precisado la compañía.

Estas tres personas padecerían, según la sección sindical de CCOO en el metro de Barcelona, afectaciones en la laringe y ya habrían sido intervenidas, al menos dos de ellas, en un hospital barcelonés.

Según datos de TMB, el 80 % de los trabajadores de metro incluidos en el seguimiento de la salud por amianto, la mayoría de talleres y mantenimiento, han pasado la prueba radiológica, y se han detectado 25 casos de manifestaciones pleurales.

Hasta el pasado día 1 de abril, de los 1.064 trabajadores convocados a una visita médica, ya han pasado 855 (80 %), han indicado fuentes de la empresa.

Los exámenes de salud constan de un TAC de alta resolución, en el que si se detectan anomalías, se concierta una visita con una especialista en pneumología que valora la situación y propone más pruebas y visitas a otros especialistas, si así lo considera necesario.

Estos datos de salud han sido comunicados este miércoles a los miembros del comité de seguridad y salud y del comité de empresa.