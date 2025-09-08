Las personas que deciden no teñirse las canas y las tienen perfectas con el paso del tiempo usan este truco, según una experta

Las canas, como bien sabemos, salen como consecuencia del envejecimiento de los melanocitos, las cuáles son las células que fabrican la melanina que da color a nuestro pelo. Con el paso de los años, esta producción va disminuyendo de manera considerable, provocando que nuestro pelo se vaya volviendo de color blanco.

Aunque a menudo se considera que las canas son un símbolo de sabiduría y experiencia en muchas culturas y tradiciones, lo cierto es que genera resistencia o rechazo. Y es que una sociedad donde aún se pone el foco en el físico de las personas, casi todo el mundo se resiste a envejecer.

En profundidad

O al menos, a llevarlo de la mejor forma posible. Pese a que la edad varía mucho, suelen empezar a aparecer en la madurez, entre los 30 y los 50 años). Ahora bien, factores como el tabaquismo, el estrés, la genética o una mala alimentación pueden acelerar su aparición.

Pero no todo es negativo. Si queremos deshacernos de ellas, no es necesario sufrir porque hay dos soluciones para nuestras canas: desde tintes permanentes hasta sprays para hacerlas desaparecer de forma momentánea si nos molestan de forma puntual.

Más detalles

Esto parece todo el mundo tenerlo claro. Eso sí, ¿cómo podemos domar las canas rebeldes que de repente se quedan tiesas, mirando hacia el cielo? Ante esta cuestión que cada vez afecta a un porcentaje mayor de la sociedad, poca gente parece tener la solución.

Hasta ahora. Una creadora de contenido, más conocida en TikTok como @ester.silvercurly, ha desvelado un truco para evitar este problema en nuestro día a día. Se trata de usar aceite de coco y frotarlo un poco para que se deshaga. Con este tipo de aceite, habrá menos probabilidades de que nos manchemos la cana.

A tener en cuenta

"Con una pequeña cantidad es más que suficiente, repártelo bien por todo el cabello, sobre todo, por las capas superiores", ha revelado de manera contundente. El consejo, como era de esperar, se ha viralizado en cuestión de meses, superando los cientos de visualizaciones, 'me gusta'... Lo mejor es que podemos hacerlo tanto en seco como en mojado.

#greyhair #cabello #greyhairtransition ? Swear By It - Chris Alan Lee @ester.silvercurly Hoy te traigo un truco que te va a gustar. Guárdalo para cuando lo necesites ? Cómo domar esas canas rebeldes que de repente se quedan tiesas mirando hacia el cielo ? Puedes usar cualquier aceite, pero el aceite de coco al ser incoloro, hay menos probabilidades de que te manche la cana. Si está sólido, sólo frótalo un poco para que se deshaga. Con una pequeña cantidad es suficiente, repártelo bien por todo el cabello, sobre todo, por las capas superiores. Puedes hacerlo tanto en seco como en mojado, ¿Cómo te va mejor? ¿Conocías este truco? #canas