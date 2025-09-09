Se acabaron las canas secas y frágiles: el remedio para recuperar el brillo en el cabello canoso

Solemos pensar que el pelo canoso es sinónimo de cabello seco y frágil, sin embargo, esta es una afirmación errónea, ya que este tipo de cabello puede tener la misma textura que cualquier otro, si sabemos cómo tratarlo. Conociendo los trucos adecuados, podremos llevar una hermosa melena plateada, que además estará suave y sedosa.

La clave para conseguir este resultado se encuentra en la hidratación, ya que es lo que generalmente suelen necesitar los pelos canosos, y que provoca esa sensación de fragilidad y sequedad. Al igual que sucede con los cabellos teñidos o decolorados, requiere de un 'extra' de hidratación, especialmente en aquellas personas que tuvieran tendencia al cabello seco antes de comenzar a tener canas.

El prechampú

El mejor momento para realizar la hidratación es justo antes de el lavado, ya que así conseguiremos que el cabello quede sedoso, pero no grasiento. Para ello, se pueden usar aceites capilares (como el de jojoba o el de aguacate, entre otros), mascarillas profesionales, o una mezcla de ambos.

Aplicaremos estos aceites o mascarillas sobre todo el cabello al menos 30 minutos antes de proceder con el lavado, y recogeremos el pelo con un moño o gorro de ducha. Después, tras lavar el cabello se eliminarán todos los restos y olores que se puedan generar.

La forma de lavar

La manera de lavar el cabello puede determinar cómo se verá después. Un grave error es frotar el pelo con el champú, ya que esto solo generará que se seque y se parta, dando lugar al tan temido encrespamiento.

Para lavar el pelo y que no quede después frágil, debemos frotar con el champú tan solo la raíz, dejando que el resto del cabello se limpie con el producto que va cayendo, evitando así estas roturas. Lo mejor es realizar 2 lavados: uno para eliminar la suciedad, y otro para dejar el cuero cabelludo limpio.

Los peluqueros profesionales recomiendan además emulsionar el champú en las manos antes de aplicarlo sobre la raíz, ya que de esta forma se arrastrará mejor la suciedad, sin tener que frotar tanto.

Al terminar el lavado, evitaremos frotar el pelo con la toalla, ya que esto también generará sequedad. Si queremos eliminar el exceso de agua, escurriremos el pelo con movimientos suaves, para después volver a aplicar, esta vez en medios y puntas (evitando la raíz), algún aceite capilar o sérum. Si tenemos el cabello excesivamente seco, podemos aplicar estos productos sin aclarado cada día.