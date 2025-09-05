Angelina Jolie (50) fue vista por las calles de Londres este jueves 4 de septiembre dejando sin palabras con su impresionante cambio de look. La actriz se encuentra en la capital inglesa para grabar su nueva película titulada Anxious People. La obra cinematográfica está basada en la novela homónima de Fredick Backman.

Durante la grabación, Angelina se mostró irreconocible tras su transformación capilar para interpretar al personaje de Zara, la banquera de inversiones en el corazón de la historia. La ex mujer de Brad Pitt ha dejado atrás su característica melena oscura para apostar por un bob rubio platino con volumen ligero. Este estilo, aporta frescura y sofisticación, rejuveneciendo sus facciones.

Respecto a la vestimenta, lució una capa blanca fluida ceñida suavemente a la cintura con un lazo. En el interior, se observa un vestido también de color blanco con una pajarita a juego. Como accesorio, la actriz lleva un broche dorado que funciona para mostrar un lujo discreto y aporta un contraste luminoso al conjunto monocromático. Acompañada de un maquillaje sencillo, y con la piel al natural, Angelina Jolie opta por unos labios rojos intensos.

Esta no es la primera vez que la protagonista luce un cabello rubio. Ya lo vimos en 2002 cuando uso un corte de pelo inspirado en Marilyn Monroe en la película Life or Something Like It.

'Anxious People'

Según Deadline, en la película, "el día antes de la víspera de Navidad, la banquera de inversiones Zara se encuentra a regañadientes mezclándose con un grupo de extraños en una jornada de puertas abiertas. Cuando una ladrona de bancos renuente, Grace, toma inadvertidamente al grupo como rehén, se produce el caos y el intercambio excesivo, se revelan secretos y, literalmente, nada sale según lo planeado".