El jefe de la Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, anunció esta semana la detención de cuatro jóvenes acusados de integrar una banda dedicada a robar viviendas de lujo en la ciudad, incluidas propiedades de celebridades de Hollywood y deportistas profesionales. Aunque no mencionó directamente a Brad Pitt, sus declaraciones permitieron identificar que la investigación se inició tras el asalto a la residencia del actor en el barrio de Los Feliz.

"El caso arrancó con el robo del 25 de junio en una vivienda situada en el 2300 de North Edgemont Drive", explicó McDonnell. Esa fecha y dirección coinciden con la denuncia que Pitt presentó mientras se encontraba en una gira promocional de su película F1. El operativo policial revela que tres encapuchados escalaron la valla de la propiedad, rompieron una ventana con una herramienta y se llevaron varios objetos de valor antes de huir. La posterior vigilancia permitió arrestar a cuatro sospechosos, de entre 16 y 18 años, y recuperar parte del botín. Según McDonnell, todos pertenecen a una banda criminal organizada.

En los últimos meses, otras figuras como Nicole Kidman y Keith Urban o Austin Butler también denunciaron robos. Las autoridades advierten que estas bandas emplean tácticas cada vez más sofisticadas, desde hackear cámaras de seguridad hasta rastrear redes sociales para identificar cuándo las celebridades están fuera de casa. Además, subrayan que algunos grupos utilizan a menores de edad conscientes de que el sistema judicial estadounidense aplica sanciones más leves a este colectivo. La vivienda asaltada, conocida como Steel House, es la que Pitt comparte con la diseñadora de joyas madrileña Inés de Ramón, con quien oficializó su relación en el Festival de Cine de Venecia en 2023. El actor adquirió la propiedad por unos cinco millones de euros a Aileen Getty, nieta del magnate petrolero J. Paul Getty, como parte de un intercambio inmobiliario: Getty compró a Pitt una mansión en Hollywood Hills por unos 30 millones de euros ese mismo año. Pitt, además, es un activo inversor inmobiliario. En 2022 compró una histórica fortaleza en Carmel-by-the-Sea, en el condado de Monterrey, que perteneció al escritor D.L. James, por casi 40 millones de euros. Más tarde, adquirió la llamada "casa ovni" del Alt Empordà, diseñada en 1969 por el arquitecto griego Nikolaos Xasteros, una estructura futurista de fibra de vidrio blanco que trasladó desde una bodega catalana a California. El actor también es conocido por su faceta filantrópica: fundó la organización Make It Right para construir viviendas asequibles tras el huracán Katrina y, en una ocasión, permitió que el anterior propietario de una de sus casas viviera en ella hasta su fallecimiento a los 105 años.